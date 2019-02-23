Ömer El Beşir Sudan’da Olağanüstü Hal İlan Etti

Sudan’da 30 yıl önce iktidara geldiğinden bu yana en büyük halk gösterileriyle karşı karşıya kalan Devlet Başkanı Ömer El Beşir ülkesinde bir yıllığına olağanüstü hal ilan etti.
Sudan Devlet Başkanı parlamentoya 2020 devlet başkanlığı seçimlerinde bir dönem daha yarışmasına imkan tanıyacak anayasa değişikliğini erteleme çağrısında bulundu.
Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir bir yıl süreliğine olağanüstü hal ilan etti, merkezi hükümeti ve eyalet yönetimlerini de lağvedeceğini belirtti.
Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında 19 Aralık’ta ilk protestoların patlak vermesine yol açan ekonomik zorlukları gündeme getirdi ancak protesto hareketinin “sıfır toplamlı senaryoya ulaşmak amacıyla farklı gündemleri olan unsurlar” tarafından rehin alındığını savundu.
Sudan’da 19 Aralık’ta başlayan hükümet karşıtı gösteriler fiyatlardaki artış ve nakit sıkıntısı sonrası patlak vermiş, kısa süre içinde de Ömer El Beşir karşıtı protestolara dönüşmüştü.
Protesto gösterileri başlamadan iki hafta önce Sudan’da milletvekillerinin çoğunluğu El Beşir’in seçimlerde bir dönem daha yarışmasına imkan tanıyacak anayasa değişikliğine destek vermişti. Ancak Cumartesi günü anayasanın değiştirilmesinden sorumlu meclis komisyonu bu değişikliklerin yapılması için düzenlenecek toplantıyı belirsiz bir tarihe erteleyeceklerini açıkladı.
Ömer El Beşir’in konuşması öncesinde Sudan’ın başkenti Hartum’da görgü tanıklarına göre güvenlik güçleri en az 200 göstericiye göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Protestoların düzenlenmesinde başı çeken Sudan Çalışanlar Derneği daha fazla gösteri düzenlenmesi çağrısında bulundu.
İslamcı bir gelenekten gelen ve eski bir subay olan Ömer El Beşir 1989 yılında askeri darbenin ardından iktidara gelmişti. 2010’daki seçimleri ve 2015’teki seçimleri Sudan’ın güneyindeki isyancılarla varılan barış anlaşması sonrası anayasada yapılan değişikliklerin ardından kazanmıştı. Sudan’ın güneyindeki isyancılar da barış anlaşmasının ardından ayrılarak Güney Sudan’ı oluşturmuştu.
Ömer El Beşir hakkında Sudan’ın Darfur bölgesinde işlenen savaş suçları sebebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan yakalama kararı bulunuyor.
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