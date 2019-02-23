Ömer El Beşir Sudan’da Olağanüstü Hal İlan Etti

Sudan’da 30 yıl önce iktidara geldiğinden bu yana en büyük halk gösterileriyle karşı karşıya kalan Devlet Başkanı Ömer El Beşir ülkesinde bir yıllığına olağanüstü hal ilan etti.

Sudan Devlet Başkanı parlamentoya 2020 devlet başkanlığı seçimlerinde bir dönem daha yarışmasına imkan tanıyacak anayasa değişikliğini erteleme çağrısında bulundu.

Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir bir yıl süreliğine olağanüstü hal ilan etti, merkezi hükümeti ve eyalet yönetimlerini de lağvedeceğini belirtti.

Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında 19 Aralık’ta ilk protestoların patlak vermesine yol açan ekonomik zorlukları gündeme getirdi ancak protesto hareketinin “sıfır toplamlı senaryoya ulaşmak amacıyla farklı gündemleri olan unsurlar” tarafından rehin alındığını savundu.

Sudan’da 19 Aralık’ta başlayan hükümet karşıtı gösteriler fiyatlardaki artış ve nakit sıkıntısı sonrası patlak vermiş, kısa süre içinde de Ömer El Beşir karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Protesto gösterileri başlamadan iki hafta önce Sudan’da milletvekillerinin çoğunluğu El Beşir’in seçimlerde bir dönem daha yarışmasına imkan tanıyacak anayasa değişikliğine destek vermişti. Ancak Cumartesi günü anayasanın değiştirilmesinden sorumlu meclis komisyonu bu değişikliklerin yapılması için düzenlenecek toplantıyı belirsiz bir tarihe erteleyeceklerini açıkladı.