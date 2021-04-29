Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinde teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Hocamızın genel durumu iyi olup, Sağlık Bakanlığı protokollerince gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Geçen yıl Ekim ayında da koronavirüse yakalanıp hafif atlatan Ömer Erdoğan, bu salgına ikinci kez yakalanmış oldu.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

