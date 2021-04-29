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Ömer Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

29.04.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor'da Beşiktaş ile oynanacak maç öncesi yapılan koronavirüs testleri sonucu teknik direktör Ömer Erdoğan'ın sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

Ömer Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinde teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Hocamızın genel durumu iyi olup, Sağlık Bakanlığı protokollerince gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Geçen yıl Ekim ayında da koronavirüse yakalanıp hafif atlatan Ömer Erdoğan, bu salgına ikinci kez yakalanmış oldu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Hatayspor
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