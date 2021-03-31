Ömer Faruk Gergerlioğlu: Anayasa Mahkemesi, HDP'li siyasetçinin, milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.
Başvuruyu, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu yapmıştı.
AYM Genel Kurulu bugün ele aldığı başvuruyu oy birliğiyle reddettiğini açıkladı.
Mahkemeden yapılan açıklamada, Anayasa'nın 84. maddesinin, "kesin hüküm giyme veya kısıtlanma sebebiyle milletvekilliğinin düşmesini" düzenleyen ikinci fıkrası yönünden Anayasa Mahkemesi'ne müracaat imkanı tanınmadığı, bu nedenle başvurunun yetkisizlik nedeniyle reddedildiği duyuruldu.
HDP'li Gergerlioğlu, kararla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuracağını açıkladı:
https://twitter.com/gergerliogluof/status/1377164372011753476
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'nun sosyal medyadan yaptığı bir haber paylaşımı nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını öngören yerel mahkeme kararını 19 Şubat'ta onayladı.
Yargıtay'ın onama kararı Meclis'e ulaştı ve karar Meclis'te okunarak Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü.
Kararla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunan Gergerlioğlu, aynı zamanda da "tedbir" kararı alınması talebinde bulundu.
Gergerlioğlu'nun tedbir kararı başvurusu da reddedildi.
Milletvekilliği düşürüldükten sonra TBMM'de "adalet nöbeti" başlatan Gergerlioğlu, 21 Mart'ta Meclis'teki HDP grup toplantı odasında gözaltına alındı.
Gergerlioğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.