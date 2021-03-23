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Ömer Faruk Gergerlioğlu AYM'ye başvurdu

23.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, vekilliğinin düşürülme işleminin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Gergerlioğlu başvurusu öncesinde, HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu ile birlikte gittiği AYM önünde gazetecilere açıklama yaparak, "Arkamızda Enis Berberoğlu'na adaletli bir karar veren bir mahkeme var. Ben de o mahkemeden adalet bekliyorum. Son durak burası" dedi. Gergerlioğlu, daha sonra, milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali istemiyle hazırladığı dilekçeyi mahkemeye teslim etti.

Milletvekilliğinin düşürüldüğü 16 Mart çarşamba gününden sonra TBMM'den ayrılmayarak kararı protesto eden Ömer Faruk Gergerlioğlu, 21 Mart Pazar günü sabah saatlerinde mecliste gözaltına alınmış, ifadesi alındıktan sonra ise serbest bırakılmıştı.

Gergerlioğlu, 2016'da yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "örgüt propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Gergerlioğlu'na verilen ceza Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

DW Türkçe'ye konuşan Gergerlioğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu, tüm bu yaşananlara sebep olduğunu düşündüğü Meclis Başkanı Mustafa Şentop’u istifaya davet etmişti. Kendisine 10 gün içinde teslim olmasının söylendiğini dile getiren Gergerlioğlu, bu süreyi "Adalet Nöbeti"ni sürdürürek geçireceğini kaydetmişti.

DW, DHA / HT,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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