Ömer Faruk Gergerlioğlu tahliyenin ardından konuştu: "Çıkmamız partimize yapılan saldırıların biteceğinin işaretidir"

Anayasa Mahkemesi'nin verdiği "hak ihlali" kararı ile akşam saatlerinde tahliye olan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, "direne direne kazandık" dedi. Hakkındaki kararın, diğer tutuklu partililerin "özgürlüğünün de habercisi" olduğunu vurgulayan Gergerlioğlu, "Bizim çıkmamız Kobani, kapatma davalarının sonuçsuz kalacağının işaretidir" görüşünü dile getirdi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu akşam saatlerinde Twitter'dan "artık özgür" ifadesi ile babasının tahliye edildiğini duyurdu.

https://twitter.com/salihro/status/1412473708984287239

Daha sonra Ömer Faruk Gergerlioğlu da Twitter'dan bir mesaj paylaştı.

https://twitter.com/gergerliogluof/status/1412480827900977156

Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi'nden tahliye olduktan sonra HDP Genel Merkezi'ne geçti. Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, babasının cezaevi önünde açıklama yapmasına izin verilmediğini sosyal medya hesabından duyurdu.

HDP Genel Merkezi'nde açıklamasına da "Nerede kalmıştık?" diye başlayan Gergerlioğlu, "Kaldığımız yer burasıydı, bizim yaşamımız direniştir, direnmek yaşamaktır" dedi. Zafer işareti yapan Gergerlioğlu, "Bunların çok önemli anlamları vardır. Meclis'ten böyle çıktım, böyle gireceğim" diye konuştu. Meclis'ten ayrılırken, "Güçlüyüz, ondan dolayı kazanacağız" dediğini anımsatan Gergerlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi o zaman zayıf görüyorlardı. Ezdik, attık zindana, işini bitirdik, diyorlardı. İki şeye güveniyordum. Birincisi hukuken çok haklıydık. İkincisi kamuoyu vicdanı bizim yanımızdaydı. İstedikleri kadar zulmetsinler istedikleri kadar güçlü olsunlar. Ve biz direne direne kazandık arkadaşlar.

"Beni darp ederek evimden çıkartırlarken, son cümlem şuydu; bu hikaye burada bitmez, bu halk diz çökmez, dedik. Ben en başta bu zaferi halkımıza armağan ediyorum. Ben evet direndim ama bizimle birlikte partimiz, kamuoyu, KHK platformları, tüm duyarlı insanlar direndi. Ben cezaevinde o yalnızlık, o dört duvar arasında hep bana edilen duaları, sevgi sözlerini, destekleri hissettim. Bu yüzden kamuoyuna çok çok teşekkür ediyorum. Bu bizim zaferimiz değil halkın zaferidir."

https://twitter.com/HDPgenelmerkezi/status/1412485315240005639

Anayasa Mahkemesi'ne teşekkür etti

Kendisiyle birlikte partisine ve yüzbinlerce insana büyük mağduriyetler yaşatıldığını vurgulayan Gergerlioğlu, "5 yıl önce Kürt sorununa barışçıl çözüm istediği için 27 yıllık kamudaki doktorluk görevinden ihraç edildiğini, yargı süreçleriyle mağdur edildiğini" söyledi. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyenin tamamının oyuyla hak ihlali kararı verdiğini anımsatan Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'ne verdiği karar nedeniyle teşekkür etti.

Cezaevindeyken kendisine verilen destekle moral bulduğunu ve ruhen yenilendiğini ifade eden Gergerlioğlu, gözaltına alınma sürecinde kendisinin darp edildiğini, karakolda 2-3 saat pijamayla bekletildiğini, ayakkabısının tekini giymesine bile izin verilmediğini söyledi.

Kendisine gözaltı sırasında küfür, hakaret edildiğini belirten Gergerlioğlu, "Arabada polislere hukuk süreçleri işleteceğim dediğim zaman, 'Tehdit mi ediyorsun' dediler. Ben de 'Evet, hukukla tehdit ediyorum. AKP hükümetinin yok ettiği hukuk bir gün mutlaka geri gelecek' dedim. Bize yapmadıklarını bırakmadılar ama bizi yıldıramadılar baş eğdiremediler" görüşünü dile getirdi.

"Özgürlüklerinin habercisi"

Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi kararının, partiye ve partilere yönelik saldırıların da biteceğinin işareti olduğunu vurguladı:

"Bizim çıkmamız, diğer arkadaşlarımızın özgürlüğünün habercisidir. Çıkmamız partimize yapılan saldırıların biteceğinin işaretidir. Kobani davasının, kapatma davasının, bu hukuksuz davaların sonuçsuz kalacağının işaretidir. "

Ne olmuştu?

Twitter'da paylaştığı bir mesaj nedeniyle "örgüt propagandası yapma" suçlamasıyla hakkında 2,5 yıllık hapis cezasının kesinleşmesi üzerine Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürülmüş ve 2 Nisan'da evinden gözaltına alınarak Sincan Cezaevi'ne gönderilmişti.

Anayasa Mahkemesi, vekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunu geçtiğimiz hafta sonuçlandırmış, Yüksek Mahkeme, Gergerlioğlu'nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine karar vermiş ve tahliyesini talep etmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verdiği 'hak ihlali' kararı sonrası tahliye talebi Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

