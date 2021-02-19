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Ömer Faruk Gergerlioğlu: Yargıtay'ın hapis cezasını onadığı HDP'li siyasetçinin milletvekilliği düşecek

19.02.2021 16:59 | Son Güncelleme:
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Ömer Faruk Gergerlioğlu: Yargıtay'ın hapis cezasını onadığı HDP'li siyasetçinin milletvekilliği düşecek

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapma" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı Yargıtay tarafından TBMM'ye bildirilecek.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapma" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı Yargıtay tarafından TBMM'ye bildirilecek.

Kesin hüküm kararının, TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla, Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşecek.

Anayasa'nın 84. maddesinin ikinci fıkrası "Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur" hükmünü içeriyor.

Kesin hüküm kararının önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2018'de milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edilmişti.

KHK'yla devlet memurluğundan ihraç edilmişti

Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtay'a gönderilmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi karar hakkındaki gerekçesinde, sanık hakkında milletvekili seçilmeden önce soruşturma başlatıldığı, kovuşturmaya devam edilerek hüküm kurulduğunu hatırlattı.

Gerekçede ayrıca yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığı, hükme esas alınan delillerin hukuka uygun elde edildiği, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanundaki suç tipine uyduğu belirtildi.

Doktor ve insan hakları aktivisti, Ömer Faruk Gergerlioğlu, 6 Ocak 2017' de 679 sayılı KHK ile devlet memurluğu görevinden ihraç edilmişti.

İhraç edilene dek İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde Uzman Doktor olan Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce Mart 2017'de kurulan "Hak ve Adalet Platformu"nun sözcülüğünü yapıyordu.

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