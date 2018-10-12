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Ömer Faruk Tekbilek CRR'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 22:03 | Son Güncelleme

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, sanatçının son çalışmalarının da müzikseverlerle buluştuğu "Ömer Faruk Tekbilek Ensemble" konseri gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Ney ve bağlama virtüözü Ömer Faruk Tekbilek, İstanbul'da konser verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, sanatçının sevilen eserleri müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Tekbilek, albümleri gibi konserlerini de 4 ana unsur üzerine kurduğunu belirterek, "Benim müziğimde ilahiler yani ilahi aşk, birbirimize olan aşkı anlatan romantik müzikler, hayata olan aşkı ifade eden folklorik temalar ve hayal gücüne dayalı farklı kültürlere ait parçalar var." dedi.

Konserleri için albümlerden parçaları özenle seçtiğini ifade eden Tekbilek, "Bu akşamki konserimize 'Love is my religion' albümünden 2 parça ilave ettik. İnşallah bizim zevk aldığımız gibi dinleyicilerimiz de zevkle dinler." ifadesini kullandı.

"Ömer Faruk Tekbilek Ensemble" başlıklı konserde enstrümental parçaların yanı sıra, sözlü eserler de icra edildi.

Konserde, sanatçıya kanunda Bahadır Şenel, klavyede Yannis Dimitriadis, gitarda Federico Fernandina, davul ve perküsyonda Chris Wabich, parküsyonda Murat Tekbilek eşlik etti.

Konser, dinleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

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CRR konser Ömer Faruk Tekbilek

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