Ömer Faruk Tekbilek Saraybosna'da konser verdi

SARAYBOSNA (AA) - Dünyaca ünlü müzisyen Ömer Faruk Tekbilek, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da konser verdi.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) 10. kuruluş yılı dolayısıyla şehrin sembol yapılarından biri olan tarihi Vijecnica Kütüphanesi'nde düzenlenen konsere AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da katıldı.

Saraybosnalıların yoğun ilgi gösterdiği konser öncesi konuşan Kurtulmuş, hem Saraybosna şehrinin hem de tarihi kütüphane binasının önemine dikkati çekerek, "Altı asrı aşkın bir süre devam eden Balkanlar'daki Osmanlı barış düzeninin sembol şehirlerinden biri Saraybosna'dır." dedi.

Farklı din ve milletlerden insanların burada asırlar boyunca beraber yaşadığını anımsatan Kurtulmuş, bu özelliğiyle Saraybosna'nın "İkinci Kudüs" olarak da nitelendirildiğini kaydetti.

Kurtulmuş, 1990'lı yıllarda yaşanan savaşlarla Balkanlar'ın paramparça olduğunu, halkların birbirinden uzaklaştırıldığını ve büyük acılar yaşandığını ifade ederek, bu tarihi kütüphane binasının da o dönemde yanışını bütün dünya halklarıyla izlediklerini ve bu hazin tablonun herkesin hafızasına kazındığını söyledi.