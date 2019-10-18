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Ömer Faruk Tekbilek Saraybosna'da konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 00:06 | Son Güncelleme

Yunus Emre Enstitüsünün 10. kuruluş yıl dönümü kapsamında verilen konsere AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da katıldı

SARAYBOSNA (AA) - Dünyaca ünlü müzisyen Ömer Faruk Tekbilek, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da konser verdi.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) 10. kuruluş yılı dolayısıyla şehrin sembol yapılarından biri olan tarihi Vijecnica Kütüphanesi'nde düzenlenen konsere AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da katıldı.

Saraybosnalıların yoğun ilgi gösterdiği konser öncesi konuşan Kurtulmuş, hem Saraybosna şehrinin hem de tarihi kütüphane binasının önemine dikkati çekerek, "Altı asrı aşkın bir süre devam eden Balkanlar'daki Osmanlı barış düzeninin sembol şehirlerinden biri Saraybosna'dır." dedi.

Farklı din ve milletlerden insanların burada asırlar boyunca beraber yaşadığını anımsatan Kurtulmuş, bu özelliğiyle Saraybosna'nın "İkinci Kudüs" olarak da nitelendirildiğini kaydetti.

Kurtulmuş, 1990'lı yıllarda yaşanan savaşlarla Balkanlar'ın paramparça olduğunu, halkların birbirinden uzaklaştırıldığını ve büyük acılar yaşandığını ifade ederek, bu tarihi kütüphane binasının da o dönemde yanışını bütün dünya halklarıyla izlediklerini ve bu hazin tablonun herkesin hafızasına kazındığını söyledi.

Yunus Emre Enstitüsünün kuruluş yılı kapsamında düzenlenen bu müzik şöleninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurulmuş, “İnşallah kıyamete kadar Saraybosna, Bosna Hersek barış ve huzur içinde birlikte yaşamayı becerebilir.” dedi.

Lügatında "dil" kelimesini "gönül" manasında kullanan tek milletin Türk milleti olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Dil ehli derken aynı zamanda gönül ehli demek isteriz. Onun için Türkçeyi öğretirken aslında sadece bir dili, sadece gramatik bir yapıyı sadece kelimelerden oluşan bir cümle dizinini değil, aynı zamanda Yunus Emre’nin, Mevlana’nın, Hacı Bektaş-ı Veli’nin, Hacı Bayram-ı Veli’nin gönül dilini de muhataplarımıza öğretmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Enstitüsünün Türkiye’nin önem verdiği kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, on yıl boyunca kurumun faaliyetlerinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ömer Faruk Tekbilek'in de Türkiye’nin bu gönül dilinin müziğe yansıyan görüntülerinden biri olduğunu kaydeden Kurtulmuş, Tekbilek’in dünya çapında bir müzik ustası olduğunu sözlerine ekledi.

Tekbilek ve grubunun sunduğu müzik ziyafeti, konsere gelen Saraybosnalıların büyük beğenisini toplarken, müzisyenin her eseri uzun uzun alkışlandı.

Bu arada, konserin ardından, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünün 10 yıl boyunca yaptığı faaliyetlerin gösterildiği fotoğraf sergisi de açıldı.

Etkinliklere ayrıca, Numan Kurtulmuş’un eşi Sevgi Kurtulmuş, Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve eşi Pınar Koç, Saraybosna Belediye Başkanı Abdulah Skaka, Yunus Emre Enstitüsü başta olmak üzere Bosna Hersek’teki Türk kurumlarının temsilcileri de katıldı.

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