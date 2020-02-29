Ömer Fatih Sayan, sosyal medyadaki paylaşımlara dikkat çekti

Sosyal medyada 50’den fazla şehit olan askerlerimiz var haberlerinin yayılmasının ardından, bilgi kirliliği yaratan tonlarca kara propaganda içeren haberler de yayılmıştı.

Sosyal medyada yer alan bu yalan haberlerden dolayı halkı galeyana gelmemesi için Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube kasıtlı olarak yavaşlatılmıştı. VPN çözümleri ile girilebilen bu mecralara hakkında bugün BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan‘dan açıklama geldi.

Dr. Ömer Fatih Sayan konuyla ilgili;

“Değerli basın mensupları;

Millet olarak çok kritik anlar yaşıyor, yüreğimizi yakan haberler alıyoruz. Sosyal ağlar üzerinden yayılmaya çalışılan yalan haberlere karşı dikkatli olmamız ve sadece resmî açıklamalara itibar etmemiz son derece önemli.

Aziz Milletimizi yanıltmaya yönelik haber ya da paylaşım yapan kişilerle ilgili yasal süreç başlatıldı. Gerçek hayatta suç olan her davranışın sanal ortamda da suç olduğunu unutmamamız gerekiyor.

Yapılan yalan haber ya da paylaşımlara ilişkin tespitler Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’miz tarafından gerçekleştirilmektedir. Rabbim, Kahraman Ordumuzun yardımcısı olsun.” açıklamasında bulundu.