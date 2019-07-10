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"Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 19:05 | Son Güncelleme

İstanbul'dan yola çıkan 30 sporcu, Kütahya'ya geldi

Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla gerçekleştirilen "Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turu'' kapsamında dün İstanbul'dan yola çıkan bisikletçiler Kütahya'ya ulaştı.

İstanbul'dan yola çıkan profesyonel bisikletçiler, Bursa'nın ardından Kütahya kara yolu boyunca pedal çevirerek kent merkezine geldi.

Arnavutköy Belediyesi Spor Müdürü Mahmut Okur, gazetecilere yaptığı açıklamada, tur kapsamında 30 bisikletçi ile dün İstanbul'dan yola çıktıklarını anımsattı.

İllerden aldıkları toprakları Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştıracaklarını anlatan Okur, şunları kaydetti:

"Bisiklet turumuzun ikinci günündeyiz ve yaklaşık 200 kilometre yol katettik. Güzergahımız üzerindeki şehirlerde ziyaretler yapıyoruz. Buralardan topraklar alıyoruz ve bu toprakları şehidimizin kabrine götürüyoruz. Şehidimizi her daim unutmayacağımızın farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz. Kütahya'dan start vererek Afyonkarahisar ve Konya üzerinden yola devam edeceğiz. 15 Temmuz'dan önce şehit Ömer Halisdemir'in kabrinin bulunduğu Niğde'ye ulaşmayı hedefliyoruz."

Okur, yol güzergahlarında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını da sözlerine ekledi.

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bisiklet Kütahya Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turu tur

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