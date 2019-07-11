HABER

"Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 11:09 | Son Güncelleme

İstanbul'dan yola çıkan 30 bisikletçi, bir gece konakladıkları Kütahya'dan Afyonkarahisar istikametine hareket etti

Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla başlatılan "Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turu'' kapsamında dün Kütahya'ya ulaşan bisikletçiler, Afyonkarahisar'a doğru yola çıktı.

İstanbul'dan pedal çevirmeye başlayan profesyonel bisikletçiler, Bursa-Kütahya etabını dün tamamladıktan sonra şehirde bir gece konakladı.

Afyonkarahisar istikametine yolculuklarını sürdüren gruba, Kütahyalı bisikletçiler bir süre eşlik etti.

Bisikletçileri Kütahya'dan uğurlayan Vali Yardımcısı Arif Yalçın, çok etkileyici olarak nitelendirdiği turun sorunsuz tamamlanmasını diledi.

Yalçın'a, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in fotoğrafının bulunduğu plaketi takdim eden Arnavutköy Belediyesi Spor Müdürü Mahmut Okur da turun 3'üncü gününde olduklarını söyledi.

Kütahya'dan başladıkları 110 kilometrelik parkurun zorlu ve tırmanışlı olduğunu belirten Okur, "Parkurumuz zorlu olsa da turumuzun maneviyatıyla bu zorlukları aşıyoruz. Şehidimizi her daim unutmayacağımızın farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah kazasız belasız bir tur olur. Afyonkarahisar ve Konya üzerinden yola devam edeceğiz." dedi.

Okur, 15 Temmuz'dan önce şehit Halisdemir'in kabrinin bulunduğu Niğde'ye ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Bisikletliler Derneği Kütahya Temsilcisi Hakan Büyükkursak ise kente ulaşan ekibi yalnız bırakmak istemediklerini dile getirdi.

Büyükkursak, "Oldukça anlamlı bir tur. İnşallah pedallarına taş değmesin." şeklinde konuştu.

PARTNER Meğer hepsinin bir anlamı varmış! Giydiğiniz renkler ne söylüyor? Meğer hepsinin bir anlamı varmış! Giydiğiniz renkler ne söylüyor?
Dereler Bursa’ya değer katacakDereler Bursa’ya değer katacak
Diyarbakır’ın dünya resim birincisiDiyarbakır’ın dünya resim birincisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bisiklet turu Kütahya Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turu

En Çok Okunan Haberler

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Dolarda 'Fed' etkisi! İşte son durum

Dolarda 'Fed' etkisi! İşte son durum

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yargı, FETÖ sahtekarlıklarını deşifre etti! Yöntemleri şaşkınlık yarattı

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

İçişleri Bakanlığı: 1 0cak-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında 457 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Teröre büyük darbe

Muğla'da bir orman yangını daha! Ekipler müdahale ediyor

Muğla'da bir orman yangını daha! Ekipler müdahale ediyor

Adana'da MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon!

MİT ve Emniyetin ortak operasyonunda yakalandılar!

TSK'nın operasyonları PKK'da korku ve paniğe yol açtı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Günlük burç yorumları 11 Temmuz Perşembe - Ay ve Venüs arasında olumlu açı!

Ay ve Venüs arasında olumlu açı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.