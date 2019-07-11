AFYONKARAHİSAR (AA) - Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla başlatılan "Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turu'' kapsamında İstanbul'dan yola çıkan 30 bisikletçi, Afyonkarahisar'a geldi.

Afyonkarahisar'a gelen profesyonel bisikletçileri, Belediye binası önünde, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner karşıladı.

Öner, burada yaptığı konuşmada, organizasyonu düzenleyen Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonuna teşekkür etti.

15 Temmuz'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkomutanlığında bir vatan savunması olduğunu belirten Öner, "Allah'a çok şükür ki ülke çok büyük bir musibetten kurtuldu." dedi.

- "İnşallah Konya ve Aksaray'a devam ederek şehidimizin mezarına ulaşacağız"

Arnavutköy Belediyesi Spor Müdürü Mahmut Okur da organizasyonun üçüncü yılında olduklarını kaydetti.

Bu organizasyonu geleneksel olarak devam ettirmeyi istediklerini dile getiren Okur, "Spor camiası olarak bir farkındalık ortaya koymak istiyoruz. Ömer Halisdemir'i unutturmamak için ve bunun için de böyle bir organizasyon yaptık." diye konuştu.

Her gün kilometrelerce yol gittiklerini vurgulayan Okur, şunları kaydetti:

"İstanbul'dan yola çıktık. Bursa ile başladık. Dün Kütahya'daydık, bugün Afyonkarahisar'a ulaştık. İnşallah Konya ve Aksaray'a devam ederek şehidimizin mezarına ulaşacağız. Her ulaştığımız ilden şehit toprakları alarak aslında şehidimize buraları hatırlatmaya çalışıyoruz."

