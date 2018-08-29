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Ömer Halisdemir'e büyük saygısızlık!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 09:52 | Son Güncelleme

Tekirdağ 8'inci Mekanize Tugay Komutanlığı mescidine 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in adı verildi. Ancak Komutan Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı'nın, Ömer Halisdemir'in adını sildirerek yerine "Kışla Mescidi" yazdırdığı iddia edildi.

Ömer Halisdemir'e büyük saygısızlık!

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Tekirdağ 8'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'nda bulunan mescide Halisdemir'in adının verilmesinden rahatsızlık duyan Kurmay Albay Selçuk Kubily Karslı, şehidin ismini kaldırttı.

HALİSDEMİR'İN İSMİ VERİLDİ

Kışlada bulunan ve sadece 40 kişinin ibadet edebildiği küçük mescidin, yetersizlikten dolayı yeniden yapılmasına karar verildi. Kışlanın yemek işlerini yapan Nimet ve Bekard Gıda, durumdan haberdar olunca mescidin yapılmasına destek verdi. Başlayan inşaatın ardından mescidin kapasitesi 400 kişiye çıkartılırken, yeni mescide 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in adı verildi.

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İKİ AY SONRA ADINI DEĞİŞTİRDİ

Yeni mescid ibadete açılırken, Tugay Komutanı Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı, 2 ay sonra skandal bir talimat verdi. Komutan Karslı, 22 Ağustos sabahı mescidden, Şehit Ömer Halisdemir'in adını kaldırttı. Mescidin adı Kışla Mescidi olarak değiştirildi. Karar, birlik içerisinde büyük tepki çekerken, Karslı'nın emekliliğine 3 gün kala bu kararı alması dikkat çekti.

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AÇILDIĞI GÜN KAPATILMIŞ

Şehidin ismini mescidden kaldırtan komutanın, mescidin yapım aşamasında da zorluk çıkardığı belirtildi. Bütün zorlamalara rağmen onarılan mescidin, açıldığı cuma günü "Burada namaz kılınamaz" ve "Ya bina çökerse" bahanesiyle kapatıldığı ortaya çıktı. Valilikten gelen onay yazısı ile mescidin tekrar ibadete açıldığı öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Ömer Halisdemir Tekirdağ selçuk kubilay karslı

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