Ömer Halisdemir'e büyük saygısızlık!

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Tekirdağ 8'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'nda bulunan mescide Halisdemir'in adının verilmesinden rahatsızlık duyan Kurmay Albay Selçuk Kubily Karslı, şehidin ismini kaldırttı.

HALİSDEMİR'İN İSMİ VERİLDİ



Kışlada bulunan ve sadece 40 kişinin ibadet edebildiği küçük mescidin, yetersizlikten dolayı yeniden yapılmasına karar verildi. Kışlanın yemek işlerini yapan Nimet ve Bekard Gıda, durumdan haberdar olunca mescidin yapılmasına destek verdi. Başlayan inşaatın ardından mescidin kapasitesi 400 kişiye çıkartılırken, yeni mescide 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in adı verildi.

İKİ AY SONRA ADINI DEĞİŞTİRDİ



Yeni mescid ibadete açılırken, Tugay Komutanı Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı, 2 ay sonra skandal bir talimat verdi. Komutan Karslı, 22 Ağustos sabahı mescidden, Şehit Ömer Halisdemir'in adını kaldırttı. Mescidin adı Kışla Mescidi olarak değiştirildi. Karar, birlik içerisinde büyük tepki çekerken, Karslı'nın emekliliğine 3 gün kala bu kararı alması dikkat çekti.