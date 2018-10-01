HABER

Ömer Halisdemir'e büyük saygısızlık!

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 13:52 | Son Güncelleme

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in adının verildiği sağlık merkezinin ismi görevli doktorlar tarafından değiştirildi.

Ömer Halisdemir'e büyük saygısızlık!

Olaya Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş ve Belediye Başkanı Refik Yılmaz müdahil olunca tabelâ tekrar yerine asıldı. Bölgede yaşayan vatandaşların dikkati sonrası ortaya çıkan skandalla alâkalı doktorlar sessiz kalırken, isim değişikliğinin Sağlık Müdürlüğü’nün onayı sonrası yapıldığı iddiası ise daha da tepki gördü. Kaymakamlık sorumlu doktorlar hakkında soruşturma başlattı.

KAYMAKAM İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Öte yandan Gemlikli şehit öğretmen Etem Yaşar'ın adının verildiği Şehit Etem Yaşar Ortaokulu’nun adı da 2013 yılında “Körfez Ortaokulu” olarak değiştirilmişti. Şehidin yakınları ile Şehit Aileleri Derneği’nin tepkisine ve binlerce imza toplanmasına rağmen zamanın kaymakamı olaya sesiz kalmıştı. Kaymakam daha sonraki yıllarda FETÖ terör örgütü soruşturmasında ihraç edilmişti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Fidye için kaçırıp yaptıkları işkenceyi ailesine göstermişlerFidye için kaçırıp yaptıkları işkenceyi ailesine göstermişler
Beşiktaşlılara saldıran Bursaspor taraftarlarından 2'si gözaltındaBeşiktaşlılara saldıran Bursaspor taraftarlarından 2'si gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ömer Halisdemir Bursa

En Çok Okunan Haberler

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Karımı gözetliyorsunuz' dehşeti!

'Karımı gözetliyorsunuz' dehşeti!

Korkunç işkencede kan donduran detay!

Korkunç işkencede kan donduran detay!

Ödülü hak etmeyen Nobel sahipleri

Ödülü hak etmeyen Nobel sahipleri

Bir babanın en acı günü!

Bir babanın en acı günü!

Vahşet! Hırsızlar engelli genci 17 yerinden bıçakladı

Vahşet! Hırsızlar engelli genci 17 yerinden bıçakladı

KKTC'de herkes bu olayı konuşuyor! 'Görüştükten 20 dakika sonra ölüm haberi geldi'

KKTC'de herkes bu olayı konuşuyor! 'Görüştükten 20 dakika sonra ölüm haberi geldi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.