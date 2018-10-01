Ömer Halisdemir'e büyük saygısızlık!

Olaya Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş ve Belediye Başkanı Refik Yılmaz müdahil olunca tabelâ tekrar yerine asıldı. Bölgede yaşayan vatandaşların dikkati sonrası ortaya çıkan skandalla alâkalı doktorlar sessiz kalırken, isim değişikliğinin Sağlık Müdürlüğü’nün onayı sonrası yapıldığı iddiası ise daha da tepki gördü. Kaymakamlık sorumlu doktorlar hakkında soruşturma başlattı.
KAYMAKAM İHRAÇ EDİLMİŞTİ
Öte yandan Gemlikli şehit öğretmen Etem Yaşar'ın adının verildiği Şehit Etem Yaşar Ortaokulu’nun adı da 2013 yılında “Körfez Ortaokulu” olarak değiştirilmişti. Şehidin yakınları ile Şehit Aileleri Derneği’nin tepkisine ve binlerce imza toplanmasına rağmen zamanın kaymakamı olaya sesiz kalmıştı. Kaymakam daha sonraki yıllarda FETÖ terör örgütü soruşturmasında ihraç edilmişti.
Son dakika! İstanbul'da narkotik polisinden ünlü isimlere uyuşturucu gözaltısı
Son dakika! Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan belli oldu
Son dakika! Yolcu uçağı Zonguldak'ta pistten çıktı
Porno yıldızı olan eski boksörden çok önemli açıklamalar
İzmir'de Aziz Kocaoğlu aday mı? Canlı yayında açıkladı
KKTC'de herkes bu olayı konuşuyor! 'Görüştükten 20 dakika sonra ölüm haberi geldi'
Gözlerini gören şaşkına dönüyor!
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye Kemal Derviş yanıtı
iPhone XS ve XS Max için kötü haber: Toplatılabilir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum