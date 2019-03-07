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Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasında mahkumiyet kararları onandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 09:27 | Son Güncelleme

Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı.

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasında mahkumiyet kararları onandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ihanet girişimi sırasında darbeci Semih Terzi'yi vurarak 15 Temmuz'un seyrini değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkındaki mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince 18 sanıktan 5'inin iki kez, 13'ünün ise birer kez "ağırlaştırılmış müebbet" ve "müebbet" hapis cezasına çarptırıldığı dosyanın istinaf başvurusu, 21. Ceza Dairesince 5 Mart'ta karara bağlandı.

Kararda, ilk dereceli mahkemenin verdiği hükmün usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı vurgulandı.

Yargılama aşamasında eksiklik olmadığına ve ispat bakımından değerlendirmenin yerindeliğine işaret edilen kararda, delillerin hukuken geçerli olduğuna dikkat çekildi.

Kararda, sanıklardan bir kısmına yönelik ceza artırımına gidilmesinin yanı sıra bazılarına da takdir indirimi yapılmasının yeterli gerekçeye dayandığı ifade edildi.

Bu nedenle sanık ve avukatlarının istinaf başvurularının esastan reddinin kararlaştırıldığı kaydedilen kararda, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin mahkumiyet kararlarının yerinde olduğunun altı çizildi.

Ceza Dairesi, gerekçeli kararla birlikte sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ VE HÜKÜM

Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci tuğgeneral Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin dava, 19 Nisan 2018'de karara bağlandı.

Buna göre, sanıklar Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükçü, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, İsmail Çınar, Mihrali Atmaca, Fatih Şahin, Ahmet Kara, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz ve Mehmet Bilge, Halisdemir'e yönelik "kasten adam öldürme" suçundan birer kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca söz konusu sanıklardan Şahin, Kara, Aksoy, Oğuz ve Bilge'ye, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan da birer kez daha "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası verildi.

Mahkeme, aynı suçu işledikleri tespit edilen sanıklar Demirci, Güreli, Solmaz, Güleç, Yörük, Almaz, Kütükçü, Aslanbay, Engin, Çelik, Topbaş, Çınar ve Atmaca hakkında takdir indirimi uygulayarak bu isimleri birer kez "müebbet" hapis cezasına mahkum etti.

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Ömer Halisdemir Ankara Bölge Adliye Mahkemesi

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
semih terzi hem de saat 24:00 da taaa hakkariden ankaraya nasıl geldi uçuş yasağına rağmen...neden sadece semih terzi ve beraberindekilerin ökkden içeri alınması emri verildi aksakallı tarafından...ardından semih terzinin vurulması ama hastanede öldürülmesi ve ömer halisdemirin şehit edilmesi...şu davaları neden canlı yayımlamadınız
ASKERİ KANADI YAKALANDI CEZASI VERİLDİ BİRDE SİYASİ AYAĞINA BAŞLASALAR .KOZMİK ODA VE ŞEHİT EDİLEN TÜBİTAK GÖREVLİLERİ VEYA İSTİBARATIMIZIN ÇÖZÜLMESİNE YARDIMCI OLAN LAR NE ZAMAN YAKALANACAK VEYA AKILLARI SIRA OKUMA BAYRAMI ADI ALTINDA TOPLANAN SALYA SÜMÜK AĞLAYANLARA NE YAPILACAK
yakında yeni bir yüz ve yeni bir kimlikle ortaya çıkacak ... Az kaldı biraz daha sabır...
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