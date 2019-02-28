Ömer Halisdemir şiirine birincilik ödülü

Küçükçekmece’de ilçe genelinde düzenlenen, Vatan Sevgisi Konulu Güzel Şiir Okuma Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu. Lise kategorisinde birinciliği 15 Temmuz’un kahraman şehidi Ömer Halisdemir’e yazılan 30 Kuş şiiri kazandı.

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece Kaymakamlığı ve Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “Vatan Sevgisi” Konulu Güzel Şiir Okuma Yarışması Ödül Töreni Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Öğrencilerin bu büyük heyecanına, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden, Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Oktay Kurt, öğrenci velileri ve jüri üyeleri ortak oldu.

“Sizler sayesinde geleceğimizden kaygılanmıyoruz”

İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun ardından söz alan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden ise duygularını, “Öyle güzel okudunuz ki İstiklal Marşı’nı, şiirlerinizi. Bu bizi çok gururlandırdı. Bu nedenle geleceğimizden asla kaygı duymayacağımızı biliyorum. Bu yarışmadan 9 kişi dereceye girdi, ama bence katılan herkes başarılı oldu” diyerek ifade etti.

30 kuş şiiri gözyaşına boğdu

Yarışmada başarı elde eden öğrenciler ödüllerini almadan önce şiirlerini okudu. Lise birincisi Umut Kırca ise 15 Temmuz’un şehit kahramanı Ömer Halisdemir’ e yazılan 30 Kuş şiiri ile herkesi duygulandırdı. 30 Kuş şiirini Kırca’dan dinleyenler gözyaşlarına boğuldu.

Kazananlara plaket ve hediye çeki

5 gün süren elemelerde, İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlileri Nurettin Gemici, Ahmet Aydın, Zeynep Cevahir ile Sabahattin Zaim Üniversitesi Araştırma Görevlisi , TRT Spikeri Harun Yöndem jüri üyeliği yaptı. İlkokul, Ortaokul ve Lise olmak üzere 3 kategoride Küçükçekmece’de ikamet eden 320 öğrenci arasında gerçekleşen Şiir Okuma Yarışmasında dereceye girenlere ise madalya ve hediye çeki protokol üyeleri tarafından verildi. Öğretmenlere ve okul müdürlerine ise Mustafa Kuzugüden teşekkür plaketi takdim etti.

Yarışmada, İlkokul kategorisinde, 1. Arda Uzun, 2. Neval Serbest, 3. Meryem Okka, Ortaokul kategorisinde, 1. Cemre Nur Çınar, 2. Rabia Maria Kargoğlu, 3.Rana Yurtsever, Lise kategorisinde ise 1. Umut Kırca, 2. Dilara Çağdaş, 3. İse Hatice Duygu Kartal oldu.



PARTNER Popo estetiği yaptıran ünlüler