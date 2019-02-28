HABER

Ömer Halisdemir şiirine birincilik ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 12:57 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de ilçe genelinde düzenlenen, Vatan Sevgisi Konulu Güzel Şiir Okuma Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu.

Küçükçekmece’de ilçe genelinde düzenlenen, Vatan Sevgisi Konulu Güzel Şiir Okuma Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu. Lise kategorisinde birinciliği 15 Temmuz’un kahraman şehidi Ömer Halisdemir’e yazılan 30 Kuş şiiri kazandı.
Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece Kaymakamlığı ve Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “Vatan Sevgisi” Konulu Güzel Şiir Okuma Yarışması Ödül Töreni Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Öğrencilerin bu büyük heyecanına, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden, Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Oktay Kurt, öğrenci velileri ve jüri üyeleri ortak oldu.
“Sizler sayesinde geleceğimizden kaygılanmıyoruz”
İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun ardından söz alan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden ise duygularını, “Öyle güzel okudunuz ki İstiklal Marşı’nı, şiirlerinizi. Bu bizi çok gururlandırdı. Bu nedenle geleceğimizden asla kaygı duymayacağımızı biliyorum. Bu yarışmadan 9 kişi dereceye girdi, ama bence katılan herkes başarılı oldu” diyerek ifade etti.
30 kuş şiiri gözyaşına boğdu
Yarışmada başarı elde eden öğrenciler ödüllerini almadan önce şiirlerini okudu. Lise birincisi Umut Kırca ise 15 Temmuz’un şehit kahramanı Ömer Halisdemir’ e yazılan 30 Kuş şiiri ile herkesi duygulandırdı. 30 Kuş şiirini Kırca’dan dinleyenler gözyaşlarına boğuldu.
Kazananlara plaket ve hediye çeki
5 gün süren elemelerde, İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlileri Nurettin Gemici, Ahmet Aydın, Zeynep Cevahir ile Sabahattin Zaim Üniversitesi Araştırma Görevlisi , TRT Spikeri Harun Yöndem jüri üyeliği yaptı. İlkokul, Ortaokul ve Lise olmak üzere 3 kategoride Küçükçekmece’de ikamet eden 320 öğrenci arasında gerçekleşen Şiir Okuma Yarışmasında dereceye girenlere ise madalya ve hediye çeki protokol üyeleri tarafından verildi. Öğretmenlere ve okul müdürlerine ise Mustafa Kuzugüden teşekkür plaketi takdim etti.
Yarışmada, İlkokul kategorisinde, 1. Arda Uzun, 2. Neval Serbest, 3. Meryem Okka, Ortaokul kategorisinde, 1. Cemre Nur Çınar, 2. Rabia Maria Kargoğlu, 3.Rana Yurtsever, Lise kategorisinde ise 1. Umut Kırca, 2. Dilara Çağdaş, 3. İse Hatice Duygu Kartal oldu.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Adıyaman'da 85 bekçi, törenle göreve başladıAdıyaman'da 85 bekçi, törenle göreve başladı
Başkent’te üç noktada Millet Kıraathanesi hayata geçtiBaşkent’te üç noktada Millet Kıraathanesi hayata geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlçede hayat durdu!

İlçede hayat durdu!

Çermik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 12 yaralı

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı!

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Oğlunu bırakıp işe gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu bırakıp işe gitti, geldiğinde bu halde buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.