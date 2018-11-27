"Ömer Halisdemir'e Mektuplar" yarışması

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan proje koordinatörü öğretmen Ömer Tokgöz, manevi duyguları istismar ederek, ülkeyi bölmek isteyen FETÖ ihanet şebekesinin 15 Temmuz 2016'da aziz millete kurmuş olduğu tuzağı unutmamak ve unutturmamak mesuliyetiyle ihanet gecesinde vücuduna yediği 30 kurşunla simgeleşen şehit Ömer Halisdemir'e mektup yarışması düzenlemek için yola çıktıklarını söyledi.

Yapılan bu çalışmanın kalıcı olması için bir kitap hazırlamanın doğru olacağını düşünerek çocuklardan gelen mektupları bir kitaba sığdırmaya çalıştıklarını anlatan Tokgöz, "Çok şükür bu alanda yapılan en büyük çalışmanın ödül törenini yapmak bizlere nasip oldu. Bu kitabı değerli kılan bir özelliği, bir yazar, bir araştırmacı, akademisyen veya profesyonel kişiler tarafından değil, yurdun dört bir tarafından yaşları 11 ila 14 arasındaki ortaokul öğrencilerinin yüreğinden kalemine süzülen masum, katıksız ve bir o kadar da hasbi duygularının satırlara dökülüşündendir." diye konuştu.

Eserin Türk milletinin kahramanlığının bir göstergesi olduğuna değinen Tokgöz, bu eserin asil Türk milletinin 15 Temmuz hain darbe akşamında uçaklara kafa tuttuğu, çıplak elle tankları durdurduğu, toplara göğsünü siper ettiği gecenin belgesi olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) 15 Temmuz gecesi ve sonrasında ürettiği darbe fotoğraflarıyla destek verdiği kitabın 81 ilde dağıtımı gerçekleştiriliyor.

