Ömer Halisdemir’i şehit edenlerin cezasına onama istendi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi’yi vurarak FETÖ’cü darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’i şehit eden 18 sanığa verilen hapis cezalarının onanmasını istedi.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı’ndaki ÖKK’yi ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi’yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında açılan dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanmıştı. Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Kara, Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükcü, Fatih Şahin, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz, İsmail Çınar, Mehmet Bilge ve Mihrali Atmaca’nın "Ömer Halisdemir’i öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Mahkeme, sanıklara, ayrıca "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan da birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar vermiş, 13 sanığın cezasını müebbet hapse çevirmişti.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince verilen karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince hukuka uygun bulundu. Karara itiraz edilmesi üzerine ise dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Başsavcılığın yaptığı incelemeler sonucu hazırlanan tebliğnamede de verilen mahkumiyet kararlarının hukuka uygun olduğu vurgulandı. Tebliğname, temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderildi.

