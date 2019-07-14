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Ömer Halisdemir'in mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 14:55 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarı başında yoğunluk yaşanıyor.  FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yıl dönümünde, şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor.

Ömer Halisdemir'in mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor

Ali KADI/BOR (Niğde), (DHA)- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarı başında yoğunluk yaşanıyor.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yıl dönümünde, şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, şehit Halisdemir'in mezarı başında Kur-an'ı Kerim okuyup, dua ediyor.
Ziyaretçilerden Asuman Öztürk, Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret için Mersin'den geldiklerini söyledi. Öztürk, Halisdemir'in gerçekten Türkiye'nin kaderini değiştirdiğini belirterek, "Semih Terzi'yi alnından vurmakla ülkeyi kurtardı. Ona ne kadar minnettar olsak azdır. 15 Temmuz'la ilgili 'darbe değildi, tiyatroydu' dedikleri zaman gerçekten çok üzülüyorum. Böyle bir tiyatro olmaz. Zaten bunu nasıl bir zihniyetle söylüyorlar anlayamıyorum. Allah inşallah milletimize böyle günler yaşatmasın diyorum. Ama bir daha böyle bir harekata kalkışabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü bu vatanda Ömer Halisdemir gibi birçok vatan evlatları var" dedi.
Ziyaret için Aksaray'dan gelen Mustafa Özateş de şehit Halisdemir'i her zaman ziyaret ettiklerini ve dua okuduklarını kaydetti.

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Ömer Halisdemir'in mezarı, ziyaretçi akınına uğruyorÖmer Halisdemir'in mezarı, ziyaretçi akınına uğruyorÖmer Halisdemir'in mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor

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