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Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 17:51 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeci generali öldürüp, kalkışmanın seyrini değiştiren, kendisi de şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde'nin Bor ilçesindeki mezarını çok sayıda kişi ziyaret etti.

Nuri PİR/BOR (Niğde), (DHA)- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeci generali öldürüp, kalkışmanın seyrini değiştiren, kendisi de şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde'nin Bor ilçesindeki mezarını çok sayıda kişi ziyaret etti.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin sembol kahramanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'n Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarı ziyaretçi akınına uğradı. Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldüren, kendisi de şehit edilen Ömer Halisdemir, mezarı başında anıldı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ziyaretçiler, Ömer Halisdemir’in mezarı başında dua etti, karanfiller bıraktı.

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