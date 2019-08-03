HABER

Ömer Halisdemir'in soyadı üzüm çeşidine verildi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 13:03 | Son Güncelleme

MANİSA Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından melezleme yöntemiyle geliştirilen ve tescil aşamasına gelen üzüm çeşidine, 15 Temmuz Kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in soyadı verildi.

Ömer Halisdemir'in soyadı üzüm çeşidine verildi 

Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE,(DHA)- MANİSA Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından melezleme yöntemiyle geliştirilen ve tescil aşamasına gelen üzüm çeşidine, 15 Temmuz Kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in soyadı verildi. 'Halisdemir' isimli üzüm çeşidi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde toprakla buluşturuldu.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünce yürütülen ortak çalışmayla 7 üzüm çeşidi geliştirildi. Geliştirilen üzüm çeşitlerinden birine 15 Temmuz'da darbeci general Semih Terzi'yi vurarak hain darbe girişiminin seyrini değiştiren Şehit Ömer Halisdemir'in soyadı verildi. 'Halisdemir' isimli üzüm çeşidinin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde dikimi gerçekleştirildi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, Niğde’nin çok eski bir bağcılık kültürü olduğunu ancak son yıllarda gittikçe azalmaya başladığını kaydetti. Çalışkan, "Niğde Valiliği'nin desteğiyle başlattığımız projeyle Türkiye’de yetişen, Niğde’de yetişen 40’a yakın üzüm çeşidiyle bağ tesisi yapılıyor. Proje kapsamında aynı zamanda Manisa Bağcılar Araştırma Enstitüsü ile bir birliğimiz var. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nün geliştirmiş olduğu çeşitleri bu projemize dahil edildi. Enstitünün geliştirmiş olduğu 8 çeşidi Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde toprakla buluşturuyoruz. Bu projeyi bizim için anlamlı kılan ise üniversitemizin adını taşıdığı 15 Temmuz kahramanı şehidimiz Ömer Halisdemir’in isminin verildiği 'Halisdemir' üzüm çeşidimizi bugün üniversitemizde toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayede hem şehidimizin ismini yaşatmış olacağız hem de öğrencilerimiz farklı asma çeşitlerini görerek, uygulama yaparak daha güzel yetişmiş olacaklar” dedi.
ÜLKEMİZDE YAYGINLAŞACAK
Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Dr. Selçuk Karabat ise, şöyle konuştu: "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde 15 Temmuz kahramanı şehidimiz Ömer Halisdemir’in ismini yaşatmak amacıyla üzüm çeşidimize 'Halisdemir' ismini verdik. Tescil sonucunda bu çeşidimiz tescillendiğinde ülkemizde yaygınlaşacak. 'Halisdemir' üzüm çeşidimizi burada Ömer Halisdemir üniversitesinde toprakla buluşturmak istedik. Hem Niğde koşullarındaki performansını görelim, hem de üniversiteye yapmış olduğumuz çalışmayla bir anlam katalım istedik. Bu projemizin benzeri bir projemiz de Tokat, Gaziantep, Tekirdağ, Manisa ve Mersin de devam ediyor. Bu şekilde devam eden bir proje ve önümüzdeki yılda yoğun bir şekilde çalışmalarla devam edecek” diye konuştu.
Karabat, 'Halisdemir' çeşidinin beyaz iri taneli ve sofralık bir üzüm olacağını sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI

Ömer Halisdemir'in soyadı üzüm çeşidine verildi Ömer Halisdemir'in soyadı üzüm çeşidine verildi Ömer Halisdemir'in soyadı üzüm çeşidine verildi Ömer Halisdemir'in soyadı üzüm çeşidine verildi

PARTNERSarhoş çift şoke etti! Metroda üzerine çıkıp...Sarhoş çift şoke etti! Metroda üzerine çıkıp...
Baba ve üvey anne oğullar ve damadın sopalı saldırısına uğradıBaba ve üvey anne oğullar ve damadın sopalı saldırısına uğradı
Trabzon'da her okula bir sokak köpeğiTrabzon'da her okula bir sokak köpeği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı'da korku dolu anlar! Çocuklar böyle kurtarıldı

Ağrı'da korku dolu anlar! Çocuklar böyle kurtarıldı

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem

Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Çanakkale'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

BirGün Gazetesi yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

BirGün yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

Eskişehir'deki cinayet sanığının anlattıkları şoke etti: Cesedi parçaladıktan sonra...

Cinayet sanığının kan donduran itirafı!

Didim'de korkunç olay! İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.