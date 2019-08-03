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Ömer Halisdemir'in soyadı üzüm çeşidine verildi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 15:10 | Son Güncelleme

MANİSA Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından melezleme yöntemiyle geliştirilen ve tescil aşamasına gelen üzüm çeşidine, 15 Temmuz Kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in soyadı verildi.

Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE,(DHA)- MANİSA Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından melezleme yöntemiyle geliştirilen ve tescil aşamasına gelen üzüm çeşidine, 15 Temmuz Kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in soyadı verildi. 'Halisdemir' isimli üzüm çeşidi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde toprakla buluşturuldu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünce yürütülen ortak çalışmayla 7 üzüm çeşidi geliştirildi. Geliştirilen üzüm çeşitlerinden birine 15 Temmuz'da darbeci general Semih Terzi'yi vurarak hain darbe girişiminin seyrini değiştiren Şehit Ömer Halisdemir'in soyadı verildi. 'Halisdemir' isimli üzüm çeşidinin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde dikimi gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, Niğde’nin çok eski bir bağcılık kültürü olduğunu ancak son yıllarda gittikçe azalmaya başladığını kaydetti. Çalışkan, "Niğde Valiliği'nin desteğiyle başlattığımız projeyle Türkiye’de yetişen, Niğde’de yetişen 40’a yakın üzüm çeşidiyle bağ tesisi yapılıyor. Proje kapsamında aynı zamanda Manisa Bağcılar Araştırma Enstitüsü ile bir birliğimiz var. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nün geliştirmiş olduğu çeşitleri bu projemize dahil edildi. Enstitünün geliştirmiş olduğu 8 çeşidi Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde toprakla buluşturuyoruz. Bu projeyi bizim için anlamlı kılan ise üniversitemizin adını taşıdığı 15 Temmuz kahramanı şehidimiz Ömer Halisdemir’in isminin verildiği 'Halisdemir' üzüm çeşidimizi bugün üniversitemizde toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayede hem şehidimizin ismini yaşatmış olacağız hem de öğrencilerimiz farklı asma çeşitlerini görerek, uygulama yaparak daha güzel yetişmiş olacaklar” dedi.

ÜLKEMİZDE YAYGINLAŞACAK

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Dr. Selçuk Karabat ise, şöyle konuştu: "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde 15 Temmuz kahramanı şehidimiz Ömer Halisdemir’in ismini yaşatmak amacıyla üzüm çeşidimize 'Halisdemir' ismini verdik. Tescil sonucunda bu çeşidimiz tescillendiğinde ülkemizde yaygınlaşacak. 'Halisdemir' üzüm çeşidimizi burada Ömer Halisdemir üniversitesinde toprakla buluşturmak istedik. Hem Niğde koşullarındaki performansını görelim, hem de üniversiteye yapmış olduğumuz çalışmayla bir anlam katalım istedik. Bu projemizin benzeri bir projemiz de Tokat, Gaziantep, Tekirdağ, Manisa ve Mersin de devam ediyor. Bu şekilde devam eden bir proje ve önümüzdeki yılda yoğun bir şekilde çalışmalarla devam edecek” diye konuştu.

Karabat, 'Halisdemir' çeşidinin beyaz iri taneli ve sofralık bir üzüm olacağını sözlerine ekledi.

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