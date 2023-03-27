MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ömer’in Erdal’ı Tayanç Ayaydın’ın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Çok şanslı adamsın”

Ömer’in Erdal’ı Tayanç Ayaydın’ın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Çok şanslı adamsın”

27.03.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazartesi akşamları ekrana gelen Ömer dizisine dahil olan Tayanç Ayaydın doktor Erdal karakterine hayat veriyor. Diziye hızlı bir giriş yapan Tayanç Ayaydın’ın hayatı merak konusu haline geldi. Ünlü oyuncunun eşini görenlerin ağızları açık kaldı.

Ömer’in Erdal’ı Tayanç Ayaydın’ın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Çok şanslı adamsın”

Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır başrolde yer alıyor. Dizinin oyuncuları arasına katılan Tayanç Ayaydın Erdal karakterini canlandırıyor. Dikkat çeken isimlerden biri olan Ayaydın’ın eşinin güzelliği görenleri şaşırttı.

tayanç-ayaydın

Gökçe Bahadır’ın hayat verdiği Gamze ile evlenmek isteyen Erdal’ı canlandıran Tayanç Ayaydın Sally Ghalayini ile evli.

ömer4

Ünlü isim Amerikalı olan Sally Ghalayini ile 2015 yılında evlendi.

ömer1

43 yaşındaki yakışıklı oyuncunun fotoğraflarına takipçileri “Küpeli Necla sandım”, “Çok yakışıyorsunuz”, “Çok şanslı adamsın”, “Mutlu aile tablosu” yorumlarında bulundular.

ömer2

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Ayaydın, Aliye dizisi ile ekrana merhaba dedi.

ömer-4

Sakarya Fırat dizisiyle büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında Hayat Şarkısı, Zeytin Tepesi, Kırgın Çiçekler ve Bir Zamanlar Kıbrıs da bulunuyor.

son33

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hadise'den yeni aşk sinyali! Yaptığı yorum ifşa olduHadise'den yeni aşk sinyali! Yaptığı yorum ifşa oldu
Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü!Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü!
Güloğlu'nun partisi ittifaka katıldı, paylaşım gecikmediGüloğlu'nun partisi ittifaka katıldı, paylaşım gecikmedi
Anahtar Kelimeler:
ömer Oyuncu ünlü oyuncu yaşında ele karakteri

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin duyurdu: İşte zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih

Bakan Bilgin duyurdu: İşte zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih

HÜDA PAR'a kaç vekil verilecek? YRP'nin talebine AK Parti'den ilk görüşmede itiraz!

HÜDA PAR'a kaç vekil verilecek? YRP'nin talebine AK Parti'den ilk görüşmede itiraz!

Asgari ücrete zam bilmecesi! Bakanlıktan açıklama geldi

Asgari ücrete zam bilmecesi! Bakanlıktan açıklama geldi

Muharrem İnce ve Sinan Oğan yüzde 5 alırsa...

Muharrem İnce ve Sinan Oğan yüzde 5 alırsa...

Özel hayat sorusu dikkat çekti! Nihat Hatipoğlu'nun sorusu gündem oldu

Özel hayat sorusu dikkat çekti! Nihat Hatipoğlu'nun sorusu gündem oldu

Namaz için camiye gelen cemaat şaşkına döndü! İlginç anlar kamerada

Namaz için camiye gelen cemaat şaşkına döndü! İlginç anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.