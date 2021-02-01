Ömer isminin anlamı nedir? Kur'an'da geçiyor mu? İşte bu ismi tercih eden ünlüler!

En beğenilen erkek isimlerinden olan Ömer ismi, bebeğine isim arayan aileler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bu ismin manası da merak ediliyor. Çünkü bebeğe isim koyarken güzel bir anlama sahip olmasına dikkat ediliyor. Bu nedenle bu adı tercih etmeyi düşünen anne ve babalar, Ömer isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Ömer ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

ÖMER İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ömer isminin oldukça özel ve güzel bir anlamı bulunuyor. İsmin bilinen anlamı yaşama, yaşayış, hayat ve canlılık. Bu güzel anlamlarının yanı sıra ikinci halife'nin ismi de olma özelliğini taşıyor. Kimi aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemsiyor. Ancak bu ismin Kur'an'da geçmediği biliniyor. Yine de bu ismi çocuğa koymanın önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Bazı ünlü isimler de çocuklarına bu ismi vermeyi tercih etti. İşte dünyaya gelen oğullarına bu ismi veren ünlüler:

Müzisyen İskender Paydaş (Ömer Alef)

Sunucu Esra Erol (Ömer Erol)

Emre Belözoğlu (Ömer Akif)

İbrahim Kutluay ve Demet Şener

ÖMER İSMİNİN ANALİZİ

Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Ömer isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri: