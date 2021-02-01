Ömer isminin anlamı nedir? Kur'an'da geçiyor mu? İşte bu ismi tercih eden ünlüler!

En beğenilen erkek isimlerinden olan Ömer ismi, bebeğine isim arayan aileler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bu ismin manası da merak ediliyor. Çünkü bebeğe isim koyarken güzel bir anlama sahip olmasına dikkat ediliyor. Bu nedenle bu adı tercih etmeyi düşünen anne ve babalar, Ömer isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Ömer ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...
Ömer isminin oldukça özel ve güzel bir anlamı bulunuyor. İsmin bilinen anlamı yaşama, yaşayış, hayat ve canlılık. Bu güzel anlamlarının yanı sıra ikinci halife'nin ismi de olma özelliğini taşıyor. Kimi aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemsiyor. Ancak bu ismin Kur'an'da geçmediği biliniyor. Yine de bu ismi çocuğa koymanın önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Bazı ünlü isimler de çocuklarına bu ismi vermeyi tercih etti. İşte dünyaya gelen oğullarına bu ismi veren ünlüler:
Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Ömer isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:
Adeta kapalı bir kutu gibi olan bu isme sahip kişiler içlerine kapanık olmalarıyla biliniyorlar. Ancak bu kişilere yaklaşırken doğru noktayı yakalayanlar, o kişilerle kolayca yakınlaşabiliyorlar. Ticari zekaları çok gelişmiş olduğu için girdikleri işlerde başarıya kolayca ulaşıyorlar ve kendi işlerini kurma konusunda daha hevesli oluyorlar. Mücadeleci yapıları gereği her türlü zorluğun üstesinden gelebiliyorlar. Biraz sert bir yapıya sahip oldukları için girdikleri ortamlarda ilk etapta çevrelerindekileri biraz ürkütebiliyorlar.
Bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde Arapça kökenli olduğu ve erkek ismi olduğu belirtilen ismin, yaşama, yaşayış, hayat ve canlılık anlamları yer alıyor. İsimlerin manalarının ve analizlerinin yanı sıra bazı teknikler kullanılarak falına dair de yorumlamalar yapılabiliyor.
Tam bir aşk insanı olan bu kişiler, sorumluluk konusunda da oldukça özenli oluyorlar. Anlayışlı olmakla beraber çalışma ortamında her işe karışmalarıyla biliniyorlar. Kıskanç oldukları için ilişkilerinde zaman zaman sorun yaşayabiliyorlar. Koruyucu, güvenilir, mutlu ve samimi kişilikleriyle fark yaratıyorlar. Sevdikleri için fedakarlık yapmaktan asla geri durmuyorlar. Bazı durumlarda kendilerini ihmal edilmiş hissedebiliyorlar. Ancak kötümser olmaktan uzak durmaları gerekiyor.
Ömer isminin yanına yakışan isim olarak ise Can, Asaf, Faruk, Halis, Efe, Ege, Erdem, Eymen, Taha, Poyraz ve Selim isimleri önerilebiliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum