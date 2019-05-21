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Ömer Karaoğlu Esenler'de konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 01:59 | Son Güncelleme

Müzisyen Ömer Karaoğlu Esenler'de yetim çocuklarla beraber sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Ezgi sanatçısı Ömer Karaoğlu, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "Ramazan Yeniden Diriliştir" temalı Ramazan etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Esenler Dörtyol Meydanı'nda kurulan sahnede gerçekleştirilen konser öncesinde, 15 ülkeden 100 yetim çocuk ve aileleri iftar sofrasında bir araya geldi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) kararıyla 2014'ten beri Ramazan ayının 15. günü kutlanan Dünya Yetimler Günü münasebetiyle Türkiye'ye gelen çocuklar, iftardan sonra Karaoğlu ile birlikte sahne aldı.

Yetim çocuklarla "Ümmetin Senfonisi" adlı eseri seslendiren sanatçı, yaklaşık bir saat süren konserde ayrıca "Arzuhal", "Kuşlar", "Yar" ve "Adı İçin Yaşamak" gibi sevilen eserlerini icra etti.

Karaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esenler'de yetimlerle etkinlikler yapmanın bir gelenek haline geldiğini söyledi.

Sadece Esenler'de değil Türkiye ve dünyanın birçok yerinde sofraların yetimlerle bereketlendiğine işaret eden Karaoğlu, "Şükürler olsun bu akşam da öyle bir sofradan kalktık geldik. Esenler de onu tamamlayan bir program oluyor birkaç senedir. Bir grup yetim kardeşimizle temsilen beraber olacağız sahnede. Bereketi, güzelliği apayrı. Onlarla birlikte olmak, başlarını okşamak, onlarla paylaşmak aslında bizim çok ihtiyacımız olan bir şey." ifadelerini kullandı.

Belediye tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri 31 Mayıs'a kadar devam edecek.

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