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Ömer Muhtar, şehit edilişinin 88. yılında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 22:01 | Son Güncelleme

Ömer Muhtar, şehit edilişinin 88. yılında anıldı

İSTANBUL (AA) - Libya'da işgalci İtalyan güçlerine karşı sergilediği direnişle dünya çapında sembol bir isme dönüşen "Çöl Aslanı" lakaplı Ömer Muhtar, şehit edilişinin 88. yılında anıldı.

Ömer Muhtar Derneği Türkiye'deki Libya Topluluğu'nca düzenlenen anma programı, Fatih'teki Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Ömer Muhtar Derneği Türkiye'deki Libya Topluluğu Başkanı Mustafa Tarhuni, Ömer Muhtar'ı anma programını Libya topluluğu üyeleri himayesinde ilk kez Türkiye'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Derneği açma gereksinimlerini anlatan Tarhuni, şunları aktardı:

"Bu cemiyet, Libyalıların yararlanacağı önemli sosyal ve hizmetsel bir kaynak. Türk ve Libyalı kardeşlerin arasındaki bağları güçlendirecek, yararlı sosyal ilişkiler inşa edecek, ortak menfaatlere yön verecek, milli hissi güçlendirecek ve ortak bir geleceğin temellerini atacak. Bu önemli günümüzde İtalyan sömürüsüne karşı direniş yolunda vatan uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz."

Ömer Muhtar Derneği'nin de tanıtıldığı gecede, Ömer Muhtar'ın hayatını anlatan sinevizyon ile sema gösterisi yapıldı.

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