Ömer Seyfettin kimdir? Ölüm yıldönümünde anılıyor...

Türk Edebiyatı'nın ön saflarında yer alan hikaye yazarlarından biri de Ömer Seyfettin'dir. Bugün ölüm yıl dönümü olan Ömer Seyfettin bütün Türkiye'de saygıyla anılmakta. 1884 yılında dünyaya gelen Ömer Seyfettin, 1920 yılında vefat etti. Türkçülük akımının öncülerinden ve kurucularından olan Seyfettin aynı zamanda Türkçe dilinin sadeleşmesini de savunuyordu.

ÖMER SEYFETTİN KİMDİR?

Ömer Seyfettin Balıkesir'in Gönen ilçesinde 11 Mart 1884 tarihinde dünyaya geldi. Babası Yüzbaşı Ömer Şevki Bey, annesi ise Fatma Hanım'dı. Ailesinin 4 çocuğundan biriydi ve iki kardeşini çok küçük yaşta kaybetti.

ÖMER SEYFETTİN NEREDE OKUDU?

Öğrenimine öncelikle Gönen'de bulunan bir mahalle mektebinde başlayan küçük Ömer daha sonra babasının tayinleri sebebiyle önce İnebolu'ya, oradan Ayancık'a en son da İstanbul'a taşındı.

İstanbul'a taşındıktan sonra Ömer Seyfettin, Mekteb - i Osmani'ye başladı. Mekteb - i Osmaniye'den sonra subay çocukları için özel açılmış bir sınıfta Askeri Baytar Rüştiyesi'ne kaydoldu.

Askeri Baytar Rüştiyesi'ni 1896'da tamamlayan Seyfettin, buradan Külliye Askeri İdadisi'ne yazıldı. Külliye Askeri İdadi'sinde naklini aldırarak Edine Askeri İdadisi'nde eğitimini tamamladı. İlk edebi çalışmalarından olan şiirleri de bu dönemlerde yazdı.