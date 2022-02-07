Ömer Seymenoğlu kimdir? Ömer Seymenoğlu kaç yaşında ve nereli? Hangi görevlerde bulundu?

Görevi geçici olarak devreden Ömer Seymenoğlu Sürmene, Trabzon'da dünyaya geldi. 14 Nisan 2015'te Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 10 Eylül 2016'dan itibaren Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. İşte Ömer Seymenoğlu hakkında detaylar...

ÖMER SEYMENOĞLU KİMDİR?

20 Mayıs 1965 Trabzon doğumlu Ömer Seymenoğlu 57 yaşındadır. Seymenoğlu ilk, orta ve lise öğrenimini Sürmene'de tamamladı. 27 Haziran 1988'de kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği hizmetine başladı. Gaziantep Kaymakam Adayı, Sürmene ilçesi Kaymakam Refiki, Çerkeş ve Ardeşen ilçeleri Kaymakam Vekili, Kangal, Çeltikçi, Çıldır ve Fındıklı ilçeleri Kaymakamı görevlerinde bulundu.

18 Mayıs 2000'de Mülkiye Müfettişliğine, 22 Aralık 2000'de Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Seymenoğlu 27 Ekim 2018'den beri Isparta Valiliği yapıyor.



