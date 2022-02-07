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Ömer Seymenoğlu kimdir? Ömer Seymenoğlu kaç yaşında ve nereli? Hangi görevlerde bulundu?

07.02.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse yakalanan Isparta valisi Ömer Seymenoğlu, görevi geçici olarak Osman Kaymak'a devretti. Bu kapsamda Ömer Seymenoğlu'nun hayatı hakkında bilgiler sorgulanmaya başlandı. Ömer Seymenoğlu 1987'de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni tamamladı. 27 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Isparta Valisi olarak atandı.

Ömer Seymenoğlu kimdir? Ömer Seymenoğlu kaç yaşında ve nereli? Hangi görevlerde bulundu?

Görevi geçici olarak devreden Ömer Seymenoğlu Sürmene, Trabzon'da dünyaya geldi. 14 Nisan 2015'te Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 10 Eylül 2016'dan itibaren Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. İşte Ömer Seymenoğlu hakkında detaylar...

ÖMER SEYMENOĞLU KİMDİR?

20 Mayıs 1965 Trabzon doğumlu Ömer Seymenoğlu 57 yaşındadır. Seymenoğlu ilk, orta ve lise öğrenimini Sürmene'de tamamladı. 27 Haziran 1988'de kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği hizmetine başladı. Gaziantep Kaymakam Adayı, Sürmene ilçesi Kaymakam Refiki, Çerkeş ve Ardeşen ilçeleri Kaymakam Vekili, Kangal, Çeltikçi, Çıldır ve Fındıklı ilçeleri Kaymakamı görevlerinde bulundu.

18 Mayıs 2000'de Mülkiye Müfettişliğine, 22 Aralık 2000'de Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Seymenoğlu 27 Ekim 2018'den beri Isparta Valiliği yapıyor.

Osman Kaymak kimdir? Osman Kaymak kaç yaşında ve nereli? Hangi görevlerde bulundu?Osman Kaymak kimdir? Osman Kaymak kaç yaşında ve nereli? Hangi görevlerde bulundu?


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