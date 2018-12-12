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Ömer Tuğrul İnançer'den 'Semazenler dönüyor' ifadesine tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 12:15 | Son Güncelleme

KONYA'da Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 'Hz.

Ömer Tuğrul İnançer'den 'Semazenler dönüyor' ifadesine tepki

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 'Hz. Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma' törenlerinde 'Mesnevi Sohbeti' yapan tarih araştırmacısı Ömer Tuğrul İnançer, semazenlere yönelik 'dönüyor' şeklinde ifade kullanılmasına tepki gösterdi. İnançer, "İnancını yaşam tarzı haline getiren, gönüllerine konan tozun pasın, kirin temizleyicisi semadır" dedi.
Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle 7 Aralık'ta başlayan 'Hz. Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma' törenleri sürüyor. Törenlerde en çok ilgi ise sema ayinleri (Mevlevi dervişlerinin ney, nısfiye gibi çalgılar eşliğinde, kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin) görüyor. Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen sema ayini öncesi 'Mesnevi Sohbeti' başlıklı programda Mevlana ve Mevlana'nın ünlü eseri 'Mesnevi'yi anlatan tarih araştırmacısı Ömer Tuğrul İnançer, sema ayinini yapan semazenlere yönelik 'dönüyor' şeklinde ifade kullanılmasına tepki gösterdi.
Semanın, nefsinin peşinden giden Allah'ın avcu kuşu gibi olduğunu belirten İnançer, şunları söyledi:
''Semazenler dönüyorlar da ne oluyor diyenler var. Semazenler dönmez. Her Allah’ın günü uyuyorsun da ne oluyor? Günde üç öğün yemek yiyorsun da ne oluyor? Haftada bir defacık en uzun 2 saat süren bir mukabeleyi şerifte dönseler ne olur? Çünkü dönüş gibi gözüken o sema, öyle değildir. Sema, nefsinin peşine takılmış giden kişiyi hak yolunda avlanmak için Allah’ın avcı kuşu gibidir. Hani Kuran-ı Kerimi öpüp başımıza koyuyoruz, sonra rafa kaldırıyoruz ya; öyle yapmayıp, inancını yaşam tarzı haline getiren, gönüllerine konan tozun pasın, kirin temizleyicisi semadır.''
SEMA KİME HARAM KİME HELAL KRİTERİ
Cahilliğinden her şeyi inkar edenler için semanın haram olduğunu belirten İnançer, ''Cahilliğinden her şeyi inkar etmeyi kendine meslek edinenler için sema haramdır. Ama kainatın yaratılış sebebi olan aşkı, kendine rehber edinenler için helaldir. Dönen bir dünyada, dönen bir galaksi içinde bizi var eden hücrelerimizin dönmesi sayesinde varlığımız devam ediyor'' dedi.

​FOTOĞRAFLI

Ömer Tuğrul İnançer'den 'Semazenler dönüyor' ifadesine tepkiÖmer Tuğrul İnançer'den 'Semazenler dönüyor' ifadesine tepkiÖmer Tuğrul İnançer'den 'Semazenler dönüyor' ifadesine tepki

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