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Ömer Urhal Samsun Emniyet Müdürü oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 08:45 | Son Güncelleme

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Samsun Emniyet Müdürlüğü görevine Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal getirildi.

Ömer Urhal Samsun Emniyet Müdürü oldu

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Samsun Emniyet Müdürlüğü görevine Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal getirildi. Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ise Hatay’a atandı.
Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 49 ilin emniyet müdürü değişirken, 17 il emniyet müdürü ise merkeze çekildi. 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise yeni isimler atandı. Yeni kararnameyle 17-25 Aralık yargı operasyonu sonrası 01 Ekim 2014 tarihinde Samsun Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Vedat Yavuz ise Hatay Emniyet Müdürü oldu. Vedat Yavuz Samsun’da en uzun süreli görev yapan emniyet müdürüydü. Vedat Yavuz’dan boşalan Samsun Emniyet Müdürlüğü görevine Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal atandı. Ömer Urhal’ın önümüzdeki günlerde yeni görevine başlayacağı öğrenildi.

Ömer Urhal kimdir?
1966 yılında Ankara’da doğdu. 1989 yılında Polis Akademisi Başkanlığından mezun olduktan sonra sırasıyla 1989-1994 yılları arasında Konya Emniyet Müdürlüğünde, 1994-1998 yılları arasında Sivas Emniyet Müdürlüğünde, 1998-2003 yılları arasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde, 2003-2010 yılları arasında Polis Akademisi Başkanlığında, 2010-2012 yılları arasında Erzurum Polis Okulunda, 2012-2014 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi, 17.02.2014-15.05.2014 tarihleri arasında Elmadağ Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü ve 16.05.2014 tarihi itibari ile Malatya İl Emniyet Müdürü oldu.
Urhal evli ve 2 çocuk babasıdır.

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