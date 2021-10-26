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Ömerli Barajı’nda sular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldular

26.10.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömerli Barajı’nda su içerisine İSKİ tarafından çekilen dikenli teller barajda suların çekilmesi ile gün yüzüne çıktı. Yumurtlama dönemi gelen balıklar, dikenli teller nedeniyle çökertme havuzundan çıkıp yumurtlayacakları yere gidemiyor. Tıpkı tellere takılan balıklar gibi, barajda avlanan kuşlar da su içerisindeki tellere takılarak telef oluyor. Suyun çekilmesi ile birlikte, tellere takılarak telef olan bir kuştan kalıntılar da gözler önüne serildi.

Ömerli Barajı’nda sular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldular

İBB‘ye bağlı İSKİ iddiaya göre 2020 yılında Ömerli Barajına dikenli tel çekti. Yumurtlamak için debisi düşük bölgelere geçmesi gereken balıklar barajın içine çekilen dikenli teller nedeniyle debisi düşük bölgeye geçemiyor. İddiaya göre balıklar dikenli tellere takılarak ya ölüyor ya da büyük yaralanmalar yaşıyor. Barajın etrafında bulunan karabatak, ördek, pelikan gibi canlı türleri de suyun altında kalan dikenli tellere takılarak telef oluyor.

O dönem barajın su seviyesi düşük olduğu için çekilen dikenli teller mevsimlere ve yağışlara göre suyun altına gömülüyor ya da gün yüzüne çıkıyor. Teller, Ömerli Barajı’nda suyun çekildiği bu günlerde iyice gün yüzüne çıkarak görünür hale geldi. Suların çekilerek tellerin aşağısına inmesi nedeniyle çökertme havuzunda mahsur kalan balıklar, balıklar barajın diğer tarafına geçemeyerek telef oldu. Barajdaki balıkları avlayan Karabatak cinsi bir kuşun, su altında kalan tellere takılıp telef olduğu gözlendi.

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Konu ile ilgili konuşan Davut Yürkan, “Sular çekildikten sonra İSKİ'nin yapmış olduğu çökertme havuzlarında sular kaldı. Özellikle köprünün arkasında, bunların içinde anaç balıklarımız kaldı. Biz bunları kurtarmaya çalışıyoruz. Ana gövdede olan telden, aradan geçen balıklar su çekildiğinde burada kuyularda hapis kalıyorlar. Kışın suyun altında kaldığı için balıklar buradan geçemeyerek takılıyorlar, zarar görüyorlar. Martılar, kuşlar. Bu hayvanlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yetkililerden tek ricamız bu tellerin kaldırılması için bize yardımcı olmaları” dedi.

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Bölge sakinlerinden Temel Köneç, “Biz bu doğal hayatın ve balıkların ölümlerine sebep olan tel örgülerin bir an önce, balığın yumurtlama döneminden önce kaldırılmasını istiyoruz. Daha önce yetkililerden istekte bulunduk, pek ilgilenen olmadı. Yazın balığın yumurtlama zamanı, balık yumurtaya çıktığı zaman su burada yüksek olduğu için balık yukarı çıkabiliyor. Sular eksildiği zaman anaç balıklarımız, yani bizim milli değerlerimiz yerli sazanlarımız yukarıda çökertme havuzlarda kaldığı için geri dönüş yapamıyor” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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