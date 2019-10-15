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Ömerli Barajı'nda ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 21:50 | Son Güncelleme

Cesedin bulunduğu alanda 1 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Ömerli Barajı Paşaköy mevkisinde av tüfeğiyle vurulmuş bir erkek cesedi bulundu, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre gezinti ve balık tutmak amacıyla baraj çevresinde bulunan vatandaşlar 16.00 sıralarında silah sesi duydu. Sesin geldiği yöne yönelen vatandaşlar kıyıda bir erkek cesediyle karşılaştı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için baraj çevresinde geniş çaplı arama başlattı. Ekipler olay yeri yakınında şüpheli hareketlerde bulunan Y.D'yi gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerde av tüfeğiyle öldürüldüğü tespit edilen kişinin İsmail Aydın'a (49) ait olduğu belirlendi.

Aydın'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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