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Ömerli Barajı’ndaki su seviyesi son 11 yılın en düşük seviyesine geriledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 17:11 | Son Güncelleme

Anadolu Yakası’ndaki Ömerli Barajı’nda su seviyesi son 11 yılın en düşük seviyesine ulaştı.

Anadolu Yakası’ndaki Ömerli Barajı’nda su seviyesi son 11 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Ömerli Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 29,68’e kadar geriledi. Barajdaki son durum havadan görüntülendi.

Beklenen yağışın gelmemesiyle İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 36 seviyelerine kadar düştü. Ömerli barajı’nda doluluk oranı yüzde 30 seviyelerine kadar düşerken İstanbul’da ki doluluk oranı en fazla olan baraj ise yüzde 62,98 ile Elmalı Barajı. Ömerli Barajı’nda son 11 yılın kasım ayına bakıldığında en düşük seviye bu yıl yüzde 29,68 ikinci en düşük seviye ise 2014 yılında yüzde 33,25 olmuştu. Barajın havadan çekilen görüntülerinde su seviyesinin net bir şekilde azaldığı görülüyor.

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