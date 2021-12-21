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Omicron, ABD'de baskın koronavirüs varyantı oldu

21.12.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CFDC) tarafından paylaşılan verilere göre Omicron, ABD'de geçen hafta kaydedilen yeni enfeksiyonların yüzde 73'ünü oluşturdu. Delta varyantının oranı ise yüzde 26,6 oldu.

Omicron, ABD'de baskın koronavirüs varyantı oldu

Koronavirüsün Omicron varyantı, ABD'de ilk vakanın görülmesinin üzerinden bir ay geçmeden ülkede baskın varyant oldu.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CFDC) tarafından paylaşılan verilere göre Omicron, ABD'de geçen hafta kaydedilen yeni enfeksiyonların yüzde 73'ünü oluşturdu. Delta varyantının oranı ise yüzde 26,6 oldu.

Bir hafta öncesine kadar ise baskın varyant olan Delta yeni vakaların yüzde 87'sini oluşturuyordu. Omicron'un yeni vakalardaki oranı sadece yüzde 12,6 idi.

ABD Başkanı Joe Biden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşılanmamayı tercih eden yetişkinleri çok zor bir kışın beklediğini söyledi.

Biden'ın koronavirüs vakalarındaki artış sonrası hükümetin alacağı önlemleri bugünü açıklaması bekleniyor.

Öte yandan Beyaz Saray, üçüncü doz aşısını olmuş ve 3 gün önce Başkan Biden ile 30 dakika aynı ortamda bulunan bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Biden'ın test sonuçları ise şimdiye kadar hep negatif çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle yeni yıl etkinliklerinin iptal edilmesini istedi.

Ghebreyesus, "Şimdi kutlayıp sonra üzülmektense daha sonra kutlamak daha iyi. Şimdi bu salgını sona erdirmeye odaklanmalıyız" dedi.

Londra'da Trafalgar Meydanı'nda yapılması plananlan 6 bin 500 kişilik bir yılbaşı etkinliği iptal edildi.

Fransız haber ajansı AFP, Paris'te de yeni yıl kutlamalarının iptal edildiğini duyurdu.

Almanya'da da özel partilere ve gece kulüplerine sıkı kısıtlamalar getirmesi bekleniyor.

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