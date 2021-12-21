HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Omicron ABD'de Baskın Varyant Haline Geldi

Omicron ABD'de Baskın Varyant Haline Geldi

21.12.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corona virüsü COVID-19’un yeni varyantı Omicron, sadece 3 hafta kadar bir sürede ABD’de yaygın varyant haline geldi. Son verilere göre, ülkede görülen vakaların yüzde 73’ünden fazlası Omicron varyantı taşıyor

Corona virüsü COVID-19’un yeni varyantı Omicron sadece 3 hafta kadar bir sürede ABD’de yaygın varyant haline geldi. Başta New York olmak üzere virüs tüm ABD’de hızla yayıldı. Son verilere göre ülkede görülen vakaların yüzde 73’ünden fazlası Omicron varyantı taşıyor.

Pazartesi günü ABD’de Omicron varyantı kaynaklı ilk can kaybı da yaşandı. Texas eyaletinde bir hasta Omicron varyantı nedeniyle hayatını kaybetti. Ölen kişinin aşı yaptırmayan bir yetişkin olduğu açıklandı.

Uzmanlar özellikle Noel ve yılbaşı kutlamalarının yapılacağı bu dönemde çok hızla bulaşan Omicron varyantı vakalarının ciddi artış göstermesinden endişe ediyorlar.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre de Omicron varyantı nedeniyle bulaşıcılık iki katına çıktı ve vaka sayılarında ciddi yükselişler görülüyor.

ABD’de geride bıraktığımız haftasonu COVID-19 testi yapılan merkezler önünde uzun kuyrular oluştuğu gözlendi. Çok sayıda kişi Noel tatilinde özellikle aile büyüklerini ziyareti öncesinde test yaptırmak için merkezlere akin etti.

Hızlı vaka artışı görülmesi nedeniyle başkent Washington’da da kapalı alanlarda maske uygulaması zorunluluğuna geri dönüldü. Washington Belediye Başkanı “Evet hepimiz bundan yorulduk ben de yoruldum ama artışa karşı önlem almalıyız” dedi.

ABD’nin en kalabalık şehirlerinden biri olan New York’ta da vaka sayılarında yüzde 60’ın üzerinde artış görüldü. New York salgının başından buy ana üç gün art arda rekor seviyede vaka sayısıyla karşı karşıya kaldı. Günlük vaka sayıları 20 binin üzerinde seyrediyor.

Kısa bir süre önce bir yıllık aranın ardından yeniden gösterilerin başladığı Broadway’de de müzikaller taker taker yeniden perdelerini kapatmaya başladı. Şehirde spor müsabakaları da dahil haftasonu pekçok etkinlik yükse vaka artışı nedeniyle iptal edildi.

ABD’de halkın yüzde 61’inin tam aşılı yüzden 30’unun da hatırlatma dozu aşısını yaptırmış olmasına rağmen vaka sayıları hızla yükseliyor.

Uzmanlar, Omicron kaynaklı olarak hastanelere yatış ve ölüm oranlarında daha az bir artış olabileceğini bu varyantın genel olarak daha hafif seyrettiğinin gözlemlendiğini belirtiyorlar.

ABD’de Aralık ayı başından buy ana vaka sayıların yüzde 57 artış görülürkken hastaneye yatışlar da yüzde 26 oranında arttı. ABD’de bazı bölgelerde Omicron’un yüzde 90’ların üzerinde baskın varyant hale geldiğine de dikkat çekiliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün kameraların karşısına geçerek Omicron varyantı ve son dönemde artan vaka sayılarına yönelik olarak alınacak yeni önlemleri açıklayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Koronavirüs ilacı müjdesi! Omicron'a karşı da etkiliKoronavirüs ilacı müjdesi! Omicron'a karşı da etkili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte dolar ve euro'da son durum

İşte dolar ve euro'da son durum

Vitor Pereira'nın yeni takımı şaşırttı!

Vitor Pereira'nın yeni takımı şaşırttı!

Pınar Gültekin davasında katil Cemal Metin Avcı konuştu, salon karıştı

Pınar Gültekin davasında katil Cemal Metin Avcı konuştu, salon karıştı

İlk değilmiş! Sarıkaya ile ilgili çarpıcı sözler: Hamileyken...

İlk değilmiş! Sarıkaya ile ilgili çarpıcı sözler: Hamileyken...

Sahte içkiden bir ölüm daha! "Eşim çığlık çığlığa öldü"

Sahte içkiden bir ölüm daha! "Eşim çığlık çığlığa öldü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan skandal hareket!

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan skandal hareket!

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Görüntüleri ortaya çıktı! Bebeğin sesleri binada yankılanmış

Görüntüleri ortaya çıktı! Bebeğin sesleri binada yankılanmış

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Yeni gelişme

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Yeni gelişme

600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı!

600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.