Omicron ABD'de Baskın Varyant Haline Geldi

Corona virüsü COVID-19’un yeni varyantı Omicron sadece 3 hafta kadar bir sürede ABD’de yaygın varyant haline geldi. Başta New York olmak üzere virüs tüm ABD’de hızla yayıldı. Son verilere göre ülkede görülen vakaların yüzde 73’ünden fazlası Omicron varyantı taşıyor.

Pazartesi günü ABD’de Omicron varyantı kaynaklı ilk can kaybı da yaşandı. Texas eyaletinde bir hasta Omicron varyantı nedeniyle hayatını kaybetti. Ölen kişinin aşı yaptırmayan bir yetişkin olduğu açıklandı.

Uzmanlar özellikle Noel ve yılbaşı kutlamalarının yapılacağı bu dönemde çok hızla bulaşan Omicron varyantı vakalarının ciddi artış göstermesinden endişe ediyorlar.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre de Omicron varyantı nedeniyle bulaşıcılık iki katına çıktı ve vaka sayılarında ciddi yükselişler görülüyor.

ABD’de geride bıraktığımız haftasonu COVID-19 testi yapılan merkezler önünde uzun kuyrular oluştuğu gözlendi. Çok sayıda kişi Noel tatilinde özellikle aile büyüklerini ziyareti öncesinde test yaptırmak için merkezlere akin etti.

Hızlı vaka artışı görülmesi nedeniyle başkent Washington’da da kapalı alanlarda maske uygulaması zorunluluğuna geri dönüldü. Washington Belediye Başkanı “Evet hepimiz bundan yorulduk ben de yoruldum ama artışa karşı önlem almalıyız” dedi.

ABD’nin en kalabalık şehirlerinden biri olan New York’ta da vaka sayılarında yüzde 60’ın üzerinde artış görüldü. New York salgının başından buy ana üç gün art arda rekor seviyede vaka sayısıyla karşı karşıya kaldı. Günlük vaka sayıları 20 binin üzerinde seyrediyor.

Kısa bir süre önce bir yıllık aranın ardından yeniden gösterilerin başladığı Broadway’de de müzikaller taker taker yeniden perdelerini kapatmaya başladı. Şehirde spor müsabakaları da dahil haftasonu pekçok etkinlik yükse vaka artışı nedeniyle iptal edildi.

ABD’de halkın yüzde 61’inin tam aşılı yüzden 30’unun da hatırlatma dozu aşısını yaptırmış olmasına rağmen vaka sayıları hızla yükseliyor.

Uzmanlar, Omicron kaynaklı olarak hastanelere yatış ve ölüm oranlarında daha az bir artış olabileceğini bu varyantın genel olarak daha hafif seyrettiğinin gözlemlendiğini belirtiyorlar.

ABD’de Aralık ayı başından buy ana vaka sayıların yüzde 57 artış görülürkken hastaneye yatışlar da yüzde 26 oranında arttı. ABD’de bazı bölgelerde Omicron’un yüzde 90’ların üzerinde baskın varyant hale geldiğine de dikkat çekiliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün kameraların karşısına geçerek Omicron varyantı ve son dönemde artan vaka sayılarına yönelik olarak alınacak yeni önlemleri açıklayacak.

