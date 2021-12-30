"Omicron ABD'de Hayatı Olumsuz Etkileyecek"

Amerikalı sağlık uzmanları, Corona virüsünün hızla yayılan Omicron varyantı nedeniyle önümüzdeki ay boyunca okullardan hastane ve mağazalara kadar hayatın birçok alanında aksaklıklar yaşanacağı uyarısında bulundu.

Ülke genelinde son hafta içinde günlük yeni vaka sayısı 290 binin üzerine çıktı. 50 eyaletin 18’inde kaydedilen yeni vaka sayıları pandeminin başlangıcından bu yana belirlenen en yüksek günlük vaka sayısı niteliğinde.

COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılanların oranı son haftalarda Omicron’un etkisiyle beraber yüzde 27 oranında arttı. Bu artış en fazla Maryland, Ohio ve başkent Washington’da kaydedildi.

Noel ve yeni yıl tatili döneminde seyahatlerin ve etkinliklerin artmasıyla beraber, Omicron varyantının neden olduğu yeni vaka dalgası hızla büyümeye devam ediyor.

Ülkenin en üst düzey bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci dahil birçok uzman, vakalardaki artışın Ocak ayının sonuna kadar artmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

Test kitlerinde tedarik sorunu yaşanırken, hastanelerin bir kez daha yeni vakalar nedeniyle dolacağı, okullar ve mağazalar dahil günlük faaliyetlerin yürütüldüğü birçok alanda da aksaklıklarla karşılaşılacağı belirtiliyor.

Okullarda şimdiden personel eksikliği yaşandığını söyleyen ABD Eğitim Bakanı Miguel Cardona, salgınla mücadele konusunda geçen yıla kıyasla bu yıl daha hazırlıklı olduklarının da altını çizdi.

MSNBC haber kanalına konuşan Bakan Cardona, “Şu an elimizde daha iyi yöntemler var. Okullar açık kalmalı” dedi.

Diğer taraftan, bazı üniversitelerin kış tatilinin ardından başlayacak dönemde önlem amaçlı olarak yeniden online eğitime geçme kararı aldı.

“Omicron diğer varyantlara kıyasla daha az ölümcül”

Başta ABD ve Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerini etkisi altına alan Omicron varyantı her ne kadar yeni vaka sayılarını ve hastaneye yatışları son haftalarda ciddi oranda etkilemiş olsa da, uzmanlar güncel verilerin, bu varyantın ağır hastalık ya da ölümle sonuçlanma riskinin daha az olduğuna işaret ettiğini söylüyor.

Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dr. Fauci, “Tüm işaretler Omicron’un Delta’ya kıyasla daha hafif olduğunu gösteriyor” dedi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky de konuyla ilgili dün Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, “Sadece birkaç hafta içinde Omicron ülkede hızlı bir şekilde yayıldı ve bunun önümüzdeki haftalarda da devam etmesini bekliyoruz. Ancak her ne kadar yeni vakalar geçen haftaya oranla ciddi oranda artsa da, hastaneye yatma ve ölüm oranları önceki varyantlara kıyasla düşük” ifadelerini kullandı.

Walensky’nin paylaştığı ayrıntılara göre, son hafta içinde günlük yeni vaka sayısı 240 bini geçerek bir önceki haftaya kıyasla yüzde 60 artış gösterdi. Günlük ortalama hastaneye yatışların 9 bin olarak belirlendiği aynı dönemde hastaneye yatma oranındaki artış yüzde 14 olarak kaydedildi.

Pandeminin başlangıcından bu yana COVID-19 nedeniyle 825 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ülkede son verilere göre virüs kaynaklı ölüm oranı son hafta içinde yüzde 7 oranında geriledi.

