Omicron alarmı! Türkiye geneli vaka sayısı 70 bine dayandı, İstanbul kırmızıya büründü

Omicron varyantı Türkiye genelinde etkisni gösterirken, en kritik kentlerden biri olan İstanbul'da da vaka haritası kırmızıya döndü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'la ilgili yaptığı son açıklamada "Tüm vakaların yüzde 52'si İstanbul'da tespit ediliyor. Tam anlamıyla İstanbul patladı diyebiliriz" ifadelerini kullanmıştı. İşte Omicron varyantıyla birlikte İstanbul'da son durum...

İSTANBUL'DA VAKA SAYISI TOPLAM VAKANIN YARISINI GEÇTİ

Koronavirüs salgınının başından bu yana en kritik kentlerden biri İstanbul oldu.

Omicron etkisiyle megakentteki vaka sayısı, toplam vaka sayısının yarısını geçmiş durumda.

Salgının bazı dönemlerinde kırmızı renklerin özellikle bazı ilçelerde yoğunlaştığı görülürken bugünkü tabloda ise kentin büyük bir bölümü kırmızıya büründü.

SAĞLIK BAKANI KOCA: 'İSTANBUL PATLADI' DİYEBİLİRİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Aralık'ta corona virüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm vakaların yüzde 52'si İstanbul'da tespit ediliyor. Tam anlamıyla İstanbul patladı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

HES HARİTASI İSTANBUL'DA KIRMIZIYA DÖNDÜ

Sağlık Bakanlığı'nın Hayata Eve Sığar Uygulaması'ndaki yoğunluk haritasında İstanbul'un çok büyük bir bölümünün kırmızıya döndüğü görülüyor.

18-24 Aralık tarihleri arasında illere göre açıklanan her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51 olmuştu.



