“Omicron çocuklar için delta varyantından daha tehlikeli”

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) araştırması, geçen Aralık ortası ile Şubat sonu arasında 14 eyalette yaklaşık 400 vakayı inceledi.

Araştırma, Omicron dalgası sırasında COVID-19 ile hastaneye kaldırılan 397 çocuğun yüzde 87'sinin aşısız olduğunu ortaya koydu.

COVID-19'lu aşılı çocuklar için iki gün olan ortalama hastanede kalış süresi, aşılanmamış çocuklar için üç gün oldu.

CDC'ye göre hastaneye kaldırılan aşılı çocuklar, burundan oksijen tüpleri veya ağız ya da boğazdan bağlanan suni solunum cihazı gibi yoğun desteğe ihtiyaç duymadı.

Omicron varyantı, Ocak ayında ABD’de görülen enfeksiyonları içinde rekor kırarak, Corona virüsünün orijinal SARS-CoV-2 türünden daha fazla enfeksiyona ve 18 yaş altındakiler arasında hastaneye yatışlarda artışa neden oldu.

Ekim ayındaki Omicron dalgasından önce ABD’de 5 ile 11 yaş arası çocuklar için, Pfizer/BioNTech’in COVID-19 aşısının kullanımına izin verilmişti.

Araştırmaya göre, Omicron dalgası sırasında bu yaş grubundaki aşısız çocukların hastaneye yatış oranı aşılı çocuklara göre 2,1 kat fazlaydı.

CDC verilerine göre, 5 ile 11 yaş arasındakilerin sadece yüzde 28'i tam aşılı; bu oran ülke çapında yaklaşık 8 milyon çocuk demek.

Çalışma ayrıca, Omicron dalgası sırasında bu yaş grubundaki çocuklar arasında hastaneye yatış oranlarının, Delta varyantı dalgasına göre daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

