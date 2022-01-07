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Omicron'da bu belirtiye dikkat! Görünce hemen test yaptırın

07.01.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada ve Türkiye'de görülen Omicron varyantı, vaka artışlarını hızlandırdı. Türkiye'de vaka oranlarını 70 bine dayanırken uzman isimlerden Omicron ile ilgili olarak açıklama geldi. Omicron varyantının tespit edilmeden önce kendini deri bulgularıyla kişide kendini gösterdiğini, belirtilerin kaşıntı, deride kabarıklık, kırmızılık, isilik ya da kurdeşen gibi olacağı belirtildi. Prof. Dr. Pelin Kartal, "Bu bulguları gördüğümüzde hemen teste gitmemiz önemli" diye konuştu.

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Görünce hemen test yaptırın

Koronavirüste Omicron varyantı dünyada tedirginliğe yol açtı. Son günlerde dünyada ve Türkiye'de yaşanan artışlarda Omicron varyantının etkili olduğunun altı çizildi. Türkiye'de Omicron'un da etkisiyle vaka sayısı 70 bine dayanırken uzman isimlerden önemli bir açıklama geldi. Omicron varyantının tespit edilmeden önce kendini deri bulgularıyla kişide kendini gösterdiğini, bu bulguların kaşıntı, deride kabarıklık, kırmızılık, isilik ya da kurdeşen gibi olacağı belirtildi.

OMICRON'DA BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pelin Kartal, İngiltere'de yapılan araştırmaya göre 'Omicron' varyantı tespit edilen hastaların yüzde 20'sinde deri semptomlarının ortaya çıktığını söyledi.

virüs

Prof. Dr. Kartal, 'Omicron' varyantındaki deri tutulumlarının daha çok çocuk ve gençlerde görüldüğünü belirterek, "Covid-19'da genç ve çocuklarda pek bulgu olmuyordu. Burada bir farklılık var. Deri tutulumu daha farklı ve yüzde 20 oranında görülüyor. Deri bulguları özellikle kaşıntı, deride kabarıklık, kırmızılık, isilik ya da kurdeşen dediğimiz şikayetlerle karşımıza çıkıyor. Bunlar da daha çok diz, dirsek ve ayaklarda görülebiliyor. Yine deride kabarık, hafif yanma ile karakterize kaşıntılı, biraz ağrılı olabilen kırmızı ve morumsu kabarıklıklar da olabiliyor. Bunlar da ellerde morarma olursa oksijen ihtiyacı olduğu ve acil duruma sebebiyet vereceği için önemli. Bunlar da çocuklarda daha sık görülmekte" diye konuştu.

"DERİ DÖKÜNTÜSÜ VARSA TEST YAPTIRILMALI"

Prof. Dr. Kartal, 'Omicron' varyantı tespit edilmeden önce deri bulgularıyla kişide kendini gösterdiğini vurgulayarak, "Enfeksiyonun başlayıp klinik olarak ortaya çıkmadığı dönemde bu bulgular görülebiliyor. O yüzden bir haberci niteliği haline gelebiliyor. Bulaş bu varyantta çok önemli. Çocuklarımızda böyle bir bulgu varsa mutlaka test yaptırmamız açısından da bizi uyarmakta bu durum. Tedavi sonrasında da bu bulguların hemen geçmediği raporlanmış. Bizim de bu bulgulara dikkat ederek hastalara böyle yaklaşmamız gerekmekte. O yüzden deri bulguları bize bir haberci olarak karşımıza çıkabileceği için bu bulguları gördüğümüzde hemen teste gitmemiz önemli. Deri bulguları hemen geçmiyor. Bazen tedavi sonrasında bile bir süre devam ediyor ama mutlaka kalıcı bir hasar bırakmadan geçiyor" dedi.

Kaynak: DHA

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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs testi
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