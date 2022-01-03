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“Omicron Delta'ya Kıyasla Bağışıklığı Daha Kolay Alt Ediyor”

03.01.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir araştırmada Omicron varyantının Delta varyantına kıyasla aşılanmış kişilerde bağışıklığı daha kolay alt ettiği belirlendi. Araştırma sonuçları Omicron'un neden daha hızlı yayıldığı konusuna da açıklama getirmiş oluyor

Danimarka’da sonuçları geçtiğimiz hafta yayımlanan bir araştırmada Omicron varyantının Delta varyantına kıyasla aşılanmış kişilerde bağışıklığı daha kolay alt ettiği belirlendi. Araştırma sonuçları Omicron varyantının neden daha hızlı yayıldığı konusuna da açıklama getirmiş oluyor.

Omicron varyantının Kasım ayında ortaya çıkmasından bu yana araştırmacılar bu varyantın daha hafif hastalığa yol açıp açmadığı ve Delta varyantına kıyasla neden daha bulaşıcı olduğuna yanıt bulmaya çalışıyor.

Virüsler havada kalma süresi, hücrelere tutunma imkanı ya da vücudun bağışıklık sisteminden kaçabilmesi gibi pek çok sebeple daha bulaşıcı olabiliyor.

Danimarka’da Aralık ayı ortasında yaklaşık 12 bin ailede yapılan araştırmada Omicron varyantının aşılanmış kişilerde Delta varyantından 2,7-3,7 kat daha fazla bulaşıcı olduğu tespit edildi.

“Bulgular Omicron’un neden daha hızlı yayıldığını açıklıyor”

Kopenhag Üniversitesi’ne bağlı Danimarka İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, virüsün aşılardan elde edilen bağışıklığı daha kolay alt edebildiği için daha hızlı yayıldığını gösteriyor.

Henüz başka uzmanlar tarafından sonuçları değerlendirilmemiş olan araştırmaya ilişkin raporda, “Bulgular Omicron varyantının hızlı yayılmasının bulaşabilirlikteki bir artıştan çok varyantın bağışıklık sisteminden kaçabilmesiyle açıklanabileceğini doğruluyor” denildi.

Danimarkalılar’ın yüzde 78’i tam aşılı, aşılıların yüzde 48’i de takviye dozlarını yaptırmış durumda. Danimarka’da 10 kişiden sekizinden fazlası Pfizer-BioNTech aşısı oldu.

“Omicron yüzünden hastaneye yatma riski yarı yarıya düşük”

Araştırmada takviye dozunu yaptırmış olan kişilerin aşısız olanlara kıyasla, varyanta bakılmaksızın virüsü bulaştırma ihtimalinin daha düşük olduğu belirlendi.

Araştırmacılar Omicron varyantının daha kolay bulaştığı ancak daha hafif hastalığa yol açtığını belirtiyor. Araştırmacılara göre, Omicron varyantı sağlık sistemleri üzerinde baskı oluşturacak olsa da bulgular bu varyantın Delta varyantına kıyasla daha hafif olduğuna işaret ediyor.

Araştırmacılara göre Omicron varyantı yüzünden hastaneye yatma riski Delta varyantına kıyasla yarı yarıya düşük.

Danimarka’da yapılan araştırmanın sonuçları daha önce Omicron varyantına ilişkin yapılan araştırmaların sonuçlarını doğruluyor.

Danimarka’da verilere göre, Aralık ayı sonlarında Omicron varyantı sebebiyle hastanede tedavi altına alınan 93 kişiden beşinden azı yoğun bakımda tedavi gördü.

Araştırmayı yapan istatistik enstitüsünün direktörü Tyra Grove Krause, “Bizi pandemiden çıkaracak olan bu olabilir. Böylece bu son Corona dalgası olur” dedi.

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