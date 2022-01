Omicron Diyarbakır’da Yayılıyor

Aşılamanın artması ve alınan önlemlerle vaka sayıları geçen yıl sonlarına doğru azalan Diyarbakır’da, Corona virüsün Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Bazı hastanelerin kapanan pandemi servisleri yeniden açıldı. Uzmanlar, varyantın da en çok aşısızları etkilediğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Diyarbakır’da 8-14 Ocak haftasında Corona virüsü bulaşanların oranı yüz binde, 143,54 oldu. Bu rakam önceki hafta 49,62 olarak açıklanmıştı. Diyarbakır artışın en çok olduğu iller arasında olmasa da vakaların artması sağlık örgütlerini endişelendiriyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şube Eş Başkanı Yıldız Ok Orak, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Omicron varyantının özellikle sağlık çalışanları arasında hızla yayıldığını söyledi. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde hemşire olan Ok Orak, hastanedeki sağlık çalışanlarının yüzde 10’nuna yakınının virüse yakalandığını söyledi. Bazı hastanelerdeki pandemi kliniklerinin yeniden açıldığını vurgulayan Ok Orak “Vaka sayısında yükselme var. Sağlık çalışanları arasında da vatandaşlar arasında da yükseliyor. Üniversite Hastanesi çalışanlarının neredeyse yüzde onu pozitif çıktı ve izolasyonda. Vatandaş açısından da testlerin çoğu pozitif çıkıyor. Semptomsuz geçirenler var. İşin tek iyi tarafı ağır geçiren hasta sayısı az ancak hastanelerdeki doluluk oranı artıyor. Selahattin Eyyubi'nin kliniği kapanmıştı orası açıldı yeniden. Üniversite Hastanesi’ndeki klinikte yatışları var. Eğitim ve araştırma hastanesinde de yatışlar yavaş yavaş artıyor. Bu varyantın tek iyi tarafı pozitif sayısına oranla ağır geçirenlerin oranı oldukça düşük” dedi.

Sağlık çalışanlarının iş yükü artıyor

Ok Orak, sağlık çalışanları arasında vaka sayısının yeniden yükselmesinin iş yükünü arttırdığına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Kendi çalıştığım biriminden örnek vereyim; dün akşam nöbetteki arkadaşımız, bitişik klinikteki nöbetçi hemşire, doktor arkadaş pozitif çıktı. Benim çalıştığım birimde 10 kişi çalışırken 5'i pozitif biri de temas izolasyonunda. Kalan 4 kişiyle 10 kişinin yaptığı işi nasıl yürüteceğiz onu düşünüyoruz. Sağlık çalışanları arasında çok hızlı yayılmaya başladı. Kalan kişilerin iş yükü üç dört katına çıktı”

Ok Orak, mRNA aşıda üçüncü doz aşılama oranın düşük kaldığını ifade ederek, herkesin aşı olması gerektiğini söyledi.

Bakanlık verilerine göre en az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller arasında Diyarbakır’da var. Bakanlık açıklamasına göre bu iller Şanlıurfa, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ şeklinde sıralanıyor.

“Pandemi yeniden pik yapıyor”

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Halis Yerlikaya da test yaptırmaya gönderdikleri neredeyse herkesin testinin pozitif çıktığını söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Yerlikaya, salgının yeniden pik yaptığına dikkat çekti. Hastaneye yatanların sayısında da artış olduğunu ifade eden Yerlikaya “Pozitiflik oranları yüksek ve hastanelere de yansımaya başladı. COVID-19 için ayrılan bütün servisler dolmaya başladı. Diğer hastanelerde de kapatılan COVID servisleri yeniden açılmaya başladı. Özellikle aşısız kişilerde çok ciddi sıkıntılara yol açıyor ama sadece aşı değil hatırlatma dozunu yapmamışlara da ciddi etki yapabiliyor. Batıda başlamış olan o dalga buraya da yansımaya başladı. Başlarda gördüğümüz benzer tabloları yeniden görmeye başladık, yine pik yapıyor” diye konuştu.

Bölgede yeterli doz ya da hatırlatma dozu yapanların oranın düşük olduğuna dikkat çeken Yerlikaya, okulların tatil olmasının da vakaların artmasında etkili olduğunu belirtti. Pandeminin henüz sona ermediğini vurgulayan Yerlikaya “Pandemi halen devam ediyor bu bilinçte olmak lazım. Önlemleri bireysel olarak da yaşamımıza geçirmemiz lazım. Aşısız olanları mutlaka aşılanması lazım, hatırlatma dozu zamanı gelmiş kişilerin de mutlaka aşılanmaları gerekiyor. Gerçekten bu aşısızlarda çok ciddi yıkıcı etki yaratıyor. Temaslılara bakanlık ‘test yapmayın’ dedi ama test yapmak gerekiyor. Özellikle teması olan, grip benzeri semptomları olan herkes COVID’miş gibi test yaptırması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde aşı oranları yüzde 75’in altında kalan illerin tamamına yakını Doğu ve Güneydoğu’da. Bölgede yüz bindeki vaka oranında Tunceli 349,94 ile ilk sırada. En az oran ise yüz binde 16.44’le Van’da kayıtlara geçti.