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Omicron: Dünya Sağlık Örgütü 'Her ülke hazırlıklı olmalı' diyerek varyantın yayıldığı uyarısında bulundu

03.12.2021 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yeni Covid-19 varyantı Omicron'un görüldüğü ülke sayısının her gün arttığını açıkladı, tüm ülkeleri "hazırlıklı olmaları" yolunda uyardı. WHO Batı Pasifik Bölgesi Başkanı Doktor Takeshi Kasai, yeni varyantın büyük ihtimalle bilinenden daha geniş bir coğrafyaya yayıldığını söyledi. Kasai, "Yine de Delta varyantından çıkarılan dersler var" dedi.

Omicron: Dünya Sağlık Örgütü 'Her ülke hazırlıklı olmalı' diyerek varyantın yayıldığı uyarısında bulundu

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yeni Covid-19 varyantı Omicron'un görüldüğü ülke sayısının her gün arttığını açıkladı, tüm ülkeleri "hazırlıklı olmaları" yolunda uyardı.

WHO Batı Pasifik Bölgesi Başkanı Doktor Takeshi Kasai, yeni varyantın büyük ihtimalle bilinenden daha geniş bir coğrafyaya yayıldığını söyledi. Kasai, "Yine de Delta varyantından çıkarılan dersler var" dedi.

WHO Bölgesel Acil Durum Direktörü Doktor Babatunde Olowokure ise seyahat yasaklarının yalnızca yeni varyantın ülkelere girişini geciktireceğini belirtti. Olowokure, "Dünya Sağlık Örgütü olarak Omicron'u yoğun şekilde araştırıyoruz ancak şimdiye kadar pandemiye çözüm getirecek farklı bir bilgiye ulaşılmadı" diye konuştu.

Örgüte göre maske takmak, sosyal mesafe kurallarına uymak, el yıkamak, kalabalıktan uzak durmak, pozitif vakalarda temas eden kişilerin izlenmesi ve gerektiğinde karantinaya girilmesi hala en önemli önlemler.

WHO Sözcüsü Christian Lindmeier da bugün Cenevre'de Birleşmiş Milletler'de yaptığı bilgilendirmede, aşı üreticilerinin Covid aşılarını Omicron varyantı için de etkili olacak şekilde geliştirmeye hazır olması gerektiğini, araştırmalar için son dakikaya kadar beklenmemesine sevindiğini söyledi. Lindmeier, "Henüz Omicron nedeniyle hayatını kaybeden yok" dedi.

Güney Afrika'da son durum ne?

WHO Güney Afrika temsilcisi Doktor Owen Kaluwa'ya göre, Omicron varyantının tespit edildiği ilk ülke olan Güney Afrika'da vakalar her geçen gün artsa da hastaneye yatan hasta sayısı aynı hızla yükselmiyor. Varyantın görüldüğü kişiilerin de Covid-19 hastalığını hafif atlattığı belirtildi.

Güney Afrika

Son 24 saatte Güney Afrika'da 11 bin 500 yeni Covid-19 vakası kaydedildi. Bu sayı önceki gün 8 bin 500'dü.

Güney Afrika sağlık yetkilileri de Omicron'un önceki dalgalara göre çok daha hızlı yayıldığını, iki hafta önce bu sayının 300'lerde olduğunu söyledi.

Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla

Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla ise ülkede herkesten Covid aşısı olmalarını istedi.

Phaahla, ülkenin dördüncü Covid dalgasını çok fazla ölüm yaşanmadan atlatabileceğini ancak hala herkesin büyük bir risk altında olduğunu söyledi.

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