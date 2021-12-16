Omicron: Fransa, İngiltere'den seyahat edeceklere önlemleri sıkılaştırdı

Fransa hükümeti, Omicron varyantının yayılmasını yavaşlatmak amacıyla İngiltere'den ülkeye seyahat edecek yolculara yönelik önlemleri sıkılaştırdı.

Cumartesi gününden itibaren İngiltere'den Fransa'ya yalnızca "zorunlu" hallerde seyahat etmek mümkün olacak.

Ülkeye tüm girişlerde 24 saatten kısa süre önce yapılmış ve negatif sonuçlu PCR testinin ibraz edilmesi gerekecek. Bu süre daha önce 48 saat olarak belirlenmişti.

Yolcuların 48 saat boyunca kendilerini izole etmeleri de istenecek.

Ülkeye geldikten 2 gün sonra negatif sonuçlu ikinci Covid testini sunamayan yolcular için bu süre bir haftaya çıkıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=2BFgQg9xKWE

Fransız hükümet sözcüsü Gabriel Attal, "Mevcut olandan çok daha sert denetimleri hayata geçiriyoruz" dedi.

Reuters'ın aktardığına göre Fransız BFM televizyonuna konuşan Attal, İngiltere'den gelişlere yönelik sınırlamaların "Fransız vatandaşı ya da Avrupalı olmayan ve Fransa'da yaşamayan" yolcuların turizm ve iş amaçlı seyahatlerini kapsadığını söyledi.

İki ülkede vaka sayıları ne durumda?

İngiltere'de tespit edilen Omicron vakalarının sayısı, Fransa'dakine oranla çok daha fazla.

Perşembe günü İngiltere'de 88 bin 376 yeni Covid vakası tespit edildi.

Bu, pandeminin başlangıcından bu yana kayda geçen en yüksek vaka sayısı.

Omicron varyantına bağlı olduğu doğrulanan vakaların sayısı 10 binin biraz üstünde. Ancak Omicron vakalarının gerçekte bu sayının iki katına ulaşabileceğinden endişe ediliyor.

Öte yandan Fransa'da Çarşamba günü 65 bin 713 yeni Covid vakası kaydedildi.

Bu vakalardan sadece 240'ı Omicron bağlantılı.