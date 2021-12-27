Omicron Gölgesinde Yeni Yıl Hazırlığı

ABD Başkanı Joe Biden daha hızlı yayılan Omicron varyantı sebebiyle artan vakalarla mücadele eden eyaletlere federal hükümetin tam destek vereceğini söyledi.

Corona virüsüyle mücadeleden sorumlu ekibiyle ve Ulusal Valiler Birliği ile biraraya gelen Başkan Biden, valilere “Bir şeye ihtiyacınız olduğunuzda söyleyin. Mümkün olan her şekilde sizi kollarız” diye konuştu.

ABD Başkanı Biden ücretsiz teste erişmek isteyenlerin uzun kuyruklar oluşturduğunu kabul etti. Yönetimin henüz aktif hale gelmemiş olan yeni bir internet sitesi üzerinden 500 milyon ücretsiz test kiti sağlamayı planladığını hatırlattı.

Biden 25 valinin katıldığı görüşmede şimdiye kadar atılan adımların yetersiz kaldığını belirterek, Noel tatili sonunda test yaptırmak isteyenlerin uzun kuyruklar oluşturmasının daha atılacak adımların olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi de yeni test kitlerinin üretiminde yeni imalat kapasitesi kullanılacağını, test kiti üretiminin mevcut tedarik zincirlerini etkilemeyeceğini belirtti.

Uçuş iptalleri sürüyor

Corona virüsünün yeni varyantı Omicron hızla yayılmaya devam ederken, kısıtlamaları yeniden devreye sokan ülkelerin sayısı da artıyor. Dünya genelinde yeni yıl kutlamalarının bu yıl da sıkı önlemler altında düzenlenmesi planlanıyor.

Noel ve yeni yıl nedeniyle seyahat eden çok sayıda kişi de yolculuklarında engellerle karşılaştı. Özellikle haftasonu başta Amerika ve Çin olmak üzere çeşitli yerlerde yüzlerce uçuş iptal edildi. Uçuş iptal ve gecikmelerini takip eden FlightAware verilerine göre, bugün dünya genelinde iptal edilen toplam uçuş sayısı 2 bin 395 olarak kaydedildi. Bunların 869’u ABD bağlantılı uçuşlar.

Gecikmeli olarak gerçekleştirilen toplam uçuş sayısı ise 6 bin 342 olarak belirlendi.

ABD’nin bulaşıcı hastalıklar alanında en üst düzey yetkilisi Dr. Anthony Fauci dahil bazı uzmanlar da, varyantla ilgili belirsizliklere vurgu yaparak, önümüzdeki haftalarda bu varyantın etkisinin devam edeceği uyarısını yapıyor.

Fauci, ABC haber kanalına verdiği röportajda, “Durum, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek. Şu anki durumun birkaç haftada değişmesini beklemiyoruz. Muhtemelen daha uzun sürecektir ancak bunu tahmin etmek de zor” ifadelerini kullandı.

Sağlık yetkilileri, ilk olarak Kasım ayının sonunda tespit edilen Omicron varyantının yayılma hızının diğer varyantlara kıyasla çok daha hızlı ancak varyantın etki gücünün ise orta düzeyde olduğunu söylüyor. Ancak belirsizlikler karşısında birçok ülkede liderler önlemleri yeniden sıkılaştırma yoluna başvuruyor.

Kış tatili seyahatlerinin yoğunlaştığı Noel Bayramı döneminde Omicron’un yayılma hızıyla ilgili yeterli verilerin elde edilememesi de belirsizliklere yeni bir boyut kattı.

Belçika’da alışveriş merkezlerine girişlerde yeniden sayı kısıtlaması getirilirken, sinema salonları ve konser alanları kapatıldı. Ülkenin başkenti Brüksel’de her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı yeni yıl havai fişek gösterileri de iptal edildi. 31 Aralık günü, gece kulüpleri, restoran ve barlar da akşam 11’e kadar açık kalabilecek.

Kuzey İrlanda ve Galler’de de benzer bir uygulama yürürlüğe girerken, İskoçya da gece kulüplerini yeni yıl kutlamalarına kapatma hazırlığında.

Günlük yeni vaka sayısının Cuma günü 122 bini geçtiği İngiltere’de futbol ligi maçlarının ertelenme ihtimali gündemde.

Pandeminin başlangıcından bu yana ilk kez bir gün içinde 100 binden fazla yeni vaka tespit edilen Fransa’da ise virüs nedeniyle hastaneye yatış oranlarının son bir ayda ikiye katlanması endişeleri arttırıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğindeki hükümet yetkilileri, restoran ve kamu alanlarına girmek için Corona aşısı belgesi gösterilmesini şart koşacak bir yasa tasarısını gündeme taşıdı.

Avrupa’da önlemleri yeniden en sıkı bir şekilde devreye sokan ülke ise Hollanda oldu. Zorunlu ihtiyaç hizmeti sunmayan mağazalar, restoranlar ve barların kapatıldığı ülkede okullardaki kış tatili süresi de uzatıldı.

İtalya’da da gece kulüpleri Ocak ayının sonuna kadar kapatıldı, Yeni Yıl arifesinde dışarıda düzenlenmesi planlanan tüm etkinlikler yasaklandı.

Polonya’da ise hükümet yetkilileri, aşılama zorunluluğu ve hareketlilik kısıtlamalarına karşı tepkilerin daha da büyümesini önlemek amacıyla, şu an kapalı olan gece kulüplerinin Yeni Yıl arifesinde açık olması kararı aldı.

