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Omicron: İngiltere'de yeni varyant sonrası üçüncü doz aşının hızlandırılması gündemde

29.11.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün son varyantı Omicron, İngiltere'de şu ana kadar dokuz kişide görüldü. Ortak Aşılama ve Bağışıklık Komitesi (JCVI) 40 yaş altı kişilere de üçüncü doz aşı yapılmasını tavsiye etti. Ülkede üçüncü doz aşının hızlandırılması gündemde.

Omicron: İngiltere'de yeni varyant sonrası üçüncü doz aşının hızlandırılması gündemde

Koronavirüsün son varyantı Omicron, Birleşik Krallık'ta şu ana kadar dokuz kişide görüldü.

Ortak Aşılama ve Bağışıklık Komitesi (JCVI) 40 yaş altı kişilere de üçüncü doz aşı yapılmasını tavsiye etti.

Ülkede üçüncü doz aşının hızlandırılması gündemde.

Üçüncü doz aşılar halen 40 yaş üstü kişilere ve riskli konumda olanlara yapılıyor.

Mevcut aşıların Omicron varyantına karşı etki edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

GETTY IMAGES

Başbakan Boris Johnson yeni varyanta karşı aşıyla ilgili alınacak önlemler için bilim insanlarından haber beklediğini söylemişti.

Varyantın ülkede de görülmesinin ardından, 10 Afrika ülkesi (Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, Botsvana, Lesotho, Esvatini, Angola, Mozambik, Malavi ve Zambiya) kırmızı listeye alındı.

Bu ülkelerden sadece İngiltere ve İrlanda vatandaşı olanlara ya da İngiltere'de oturum izni olanlar ülkeye alınıyor.

Ayrıca ülkeye girişlerde PCR testi yaptırılması zorunlu.

Maske kullanım kuralları sıkılaştırıldı, evden çalışma tavsiyesi yinelendi.

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