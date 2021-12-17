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Omicron'la ilgili heyecanlandıran açıklama: Tam koruma sağlıyor

17.12.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omicron varyantı dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Yeni varyanta karşı aşı geliştirme çabaları hız kazanırken Rusya'dan heyecanlandıran bir açıklama geldi. Rusya merkezli Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün Müdürü Alexander Gintsburg iki doz Sputnik V ve ardından bir doz Sputnik Light aşısı yaptırmanın Omicron varyantına karşı tam koruma sağladığını ileri sürdü.

Omicron'la ilgili heyecanlandıran açıklama: Tam koruma sağlıyor

Rus Sputnik V ve Sputnik Light aşılarını geliştiren Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün Müdürü Gintsburg, video konferans yöntemiyle söz konusu aşılara dair yeni bulguları basın mensuplarıyla paylaştı.

"TAM KORUMA SAĞLIYOR"

Omicron varyantına karşı yaptıkları son araştırmalarda önemli sonuçlara ulaştıklarını anlatan Gintsburg, "Elde ettiğimiz ana sonuç, iki doz Sputnik V aşısının ardından 6 ay içerisinde bir doz Sputnik Light aşısının yaptırmanın Omicron varyantına karşı tam koruma sağladığıdır." dedi.

ÇIKABİLECEK YENİ VARYANTLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Halkın tümüyle aşılanmasına yönelik sürecin hızlandırılması gerektiğine işaret eden Gintsburg, "Eğer gelecekte Kovid-19'un yeni varyantları da ortaya çıkarsa, bu varyantlara karşı koruma sağlayacak teknolojiye sahibiz." diye konuştu.

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 14 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Sputnik V'nin onaylanması için Dünya Sağlık Örgütüne gerekli evrakları tümüyle teslim etmediğini bildirmişti.

Peskov, "Henüz teslim etmedik çünkü hangi bilgilerin gerektiği ve bunların nasıl temin edilmesi gerektiğine dair farklı bir anlayışımız var." ifadesini kullanmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Rusya
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