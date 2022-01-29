HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Omicron'la ilgili yeni bilgi: Yüzeylerde kaç gün kalıyor? Prof. Dr. Taşbakan açıkladı

Omicron'la ilgili yeni bilgi: Yüzeylerde kaç gün kalıyor? Prof. Dr. Taşbakan açıkladı

29.01.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün son varyantı Omicron'la ilgili araştırmalar devam ederken, yeni bilgiler de gün yüzüne çıkıyor. Daha hızlı yayılmasıyla anca hafif atlatılmasıyla bilinen Omicron'la ilgili bazı bilgiler veren Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, "Omicron'un yüzeylerde daha uzun süre kalması, bulaşıcılığın artmasında önemli rol oynuyor. Plastik yüzeylerde bu süre yaklaşık 8 güne kadar uzuyor" dedi.

Omicron'la ilgili yeni bilgi: Yüzeylerde kaç gün kalıyor? Prof. Dr. Taşbakan açıkladı

Omicron'a bağlı vaka artışları sürerken, yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Daha hızlı yayılan ancak hafif atlatıldığı belirtilen Omicron'un o kadar da "masum" olmadığı yüzeylerde kalma süresinin uzun olduğu aktarıldı. Konuyla bilgiler veren Prof. Dr. Taşbakan, "Omicron'un yüzeylerde diğer varyantlara göre daha uzun süre kaldığını söyledi.

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği Genel Sekreteri ve Ege Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taşbakan, artan vaka sayılarıyla ilgili 'Omicron'un bulaşıcılık oranına dikkat çekti. 'Omicron'un yüzeylerde diğer varyantlara göre daha uzun süre kaldığını belirten Prof. Dr. Taşbakan, "Şu anda çok yüksek oranlarda hastayla karşı karşıyayız. Son 1 ayda 3 kata yakın artış oldu. Bunun pek çok sebebi var. 'Omicron'un yüzeylerde daha uzun süre kalması bulaşıcılığın artmasında önemli bir rol oynuyor. Plastik yüzeylerde bu süre yaklaşık 8 güne kadar uzuyor. Bu sebeple el hijyenimize çok dikkat etmemiz lazım" diye konuştu.

prof.-dr.-tasbakan-omicronun-yuzeyde-kalma-suresi-8-gune-kadar-cikiyor_6757_dhaphoto1

"İZLEM ALTINDA OLAN VARYANTLAR VAR"

Yeni varyantların ortaya çıkmaya devam edeceğini vurgulayan Prof. Dr. Taşbakan, "Uzunca bir süre bu varyantlarla uğraşacağız. İzlem altında olan varyantlar da var. 'Omicron'dan sonra karşımıza hangisi gelecek, bilmiyoruz ama bir süre daha Covid-19'un devam edeceğini öngörüyoruz. 'Omicron'un grip gibi geçtiğine dair bir düşünce hakim. Bu doğru değil çünkü şu anda yoğun bakım servisleri dolu. Yoğun bakım servislerinde özellikle hassas gruptaki hastalarımız yatıyor. Ölüm oranları bu gruplarda yüksek. Bu nedenle basite indirgememiz lazım. Sağlıklı ve aşılı kişilerde çok ağır hastalık yapmıyor ama risk gruplarındaki ölüm oranlarını azımsamamız gerekiyor" dedi.

prof.-dr.-tasbakan-omicronun-yuzeyde-kalma-suresi-8-gune-kadar-cikiyor_6757_dhaphoto1

"SEMPTOMLAR BAŞLADIKTAN SONRA TEST YAPILMALI"

'Omicron'un ortaya çıkan diğer varyantlardan farklı olduğunu belirten Taşbakan, "'Omicron'un hastalığı aldıktan sonra hastalığın ortaya çıkma süresi diğer varyantlara göre daha kısa. Hastalık bulaştıktan sonra 2-3 gün içinde burun akıntısı, kas ağrısı, halsizlik, yorgunluk gibi belirtiler meydana geliyor. Bu semptomlar başladıktan sonra hemen test yapılması gerekiyor. 'Omicron'un semptomları 'Delta'ya göre biraz daha hafif. Bulaşıcılığı önlemek adına hastalığı saptamak çok önemli. Semptomlar başladıktan sonra izolasyona dikkat etmemiz lazım. Önlemlerimizi mutlaka almak zorundayız" diye konuştu.

"TEKRARLAYAN ENFEKSİYONLARLA KARŞILAŞIYORUZ"

Eksik aşıların tamamlanmasına yönelik uyarıda bulunan Prof. Dr. Taşbakan, "Aşı zamanımız ve tekrar dozlarımız geldiyse onları mutlaka yaptırmamız şart. Kalabalık ortamlardan olabildiğince kaçınmak gerekiyor. Yeni yeni varyantlarla karşılaştığımız zaman aşının etkinliği de varyantlara karşı azalabiliyor. Yeni bir varyant çıktığında herkes hastalığı geçirse bile diğer varyantlarla hasta olma riski var. 'Omicron' döneminde tekrarlayan enfeksiyonlarla sık karşılaşıyoruz. 6 ay önce, 1 yıl önce Covid-19 geçiren bir daha geçiriyor. Covid-19 geçirenlerin bir hekime başvurup muayenelerini yaptırmalarını ve aşı hakkında bilgi almalarını öneriyorum. Ne zaman aşı olacakları konusunda bilgi almaları önemli. Covid-19 geçirenler 'Geçirdim ve bitti' diye düşünmesin. Yeniden enfeksiyonlarla karşılaşıyoruz" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı
Eşini geç saatlerde başka bir erkekle mesajlaşırken yakalayınca... Davaların seyrini değiştirecek kararEşini geç saatlerde başka bir erkekle mesajlaşırken yakalayınca... Davaların seyrini değiştirecek karar
Polis şüphelenip takibe aldı, üzerine atlayarak yakaladıPolis şüphelenip takibe aldı, üzerine atlayarak yakaladı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Küslüğü unutup eve gitti! "Ayaklarına sarıldı..."

Küslüğü unutup eve gitti! "Ayaklarına sarıldı..."

Adalet Bakanı istifa etti! Yerine Bekir Bozdağ atandı!

Adalet Bakanı istifa etti! Yerine Bekir Bozdağ atandı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! İstisna geliyor: Vergi alınmayacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! İstisna geliyor: Vergi alınmayacak

"Hevesim kalmadı, teşekkürler hayat" İntihar eden arkadaşına son bakışı herkesi duygulandırdı

"Hevesim kalmadı, teşekkürler hayat" İntihar eden arkadaşına son bakışı herkesi duygulandırdı

TÜİK Başkanlığına Erhan Çetinkaya atandı

TÜİK Başkanlığına Erhan Çetinkaya atandı

214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı

214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Kılıçdaroğlu yumruklu saldırıya uğramıştı! "Elimde sinek vardı..."

Kılıçdaroğlu yumruklu saldırıya uğramıştı! "Elimde sinek vardı..."

Doluya ve güneşin zararlı ışınlarına karşı kullanabileceğiniz en iyi araba brandası çeşitleri

Doluya ve güneşin zararlı ışınlarına karşı kullanabileceğiniz en iyi araba brandası çeşitleri

100 binlik arabaya 65 bin fiyat biçince telefonları susmadı

100 binlik arabaya 65 bin fiyat biçince telefonları susmadı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkır ile ilgili yeni gelişme

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkır ile ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.