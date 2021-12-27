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Omicron: New York'ta kapalı mekanlara girmek isteyen 12 yaş üstü kişilere aşı zorunluluğu

27.12.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York'ta bugünden itibaren aşı olmamış 12 yaş üstü çocuklar kapalı mekanlara giremeyecek. New York ayrıca ABD'de, tüm özel sektör çalışanları için aşı zorunluluğu getiren ilk kent oldu.

Omicron: New York'ta kapalı mekanlara girmek isteyen 12 yaş üstü kişilere aşı zorunluluğu

New York'ta bugünden itibaren aşı olmamış 12 yaş üstü çocuklar kapalı mekanlara giremeyecek. New York ayrıca ABD'de, tüm özel sektör çalışanları için aşı zorunluluğu getiren ilk kent oldu.

Şehirde koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı nedeniyle hastanelere kabul edilen çocukların sayısı üç haftadan kısa sürede dört katına çıktı.

New York'ta bugünden itibaren 12 yaş üstü çocukların restoranlar, eğlence mekanları ve çok sayıda etkinliğin gerçekleştiği kapalı alanlara girişlerinden önce tam aşılı olduklarını kanıtlamaları gerekiyor.

Şehirde 5-10 yaş arası çocukların 14 Aralık'a kadar en az bir doz aşılarını yaptırmış olması gerekiyordu.

Koronavirüsün Omicron varyantının şehirde hızla yayılması nedeniyle, bazı işletmeler aşı olmayan çalışanlarına karşı yasal işlem başlatacağını açıkladı.

184 bin işletmeyi etkileyecek olan uygulamanın bugün yürürlüğe girdiği New York'ta Covid aşısı kamu görevlileri için zaten zorunluydu.

Sonbaharda uygulamaya konan aşı zorunluluğu kamu sektöründe sözlü direnişle karşılanmış ve bazı çalışanların işlerinden ayrılmalarına sebep olmuştu. Buna karşın aşılanma oranlarını artırmıştı.

Yeni uygulamalar Aralık ayı başında New York Belediye Başkanı Bill de Blasio tarafından duyurulmuştu.

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