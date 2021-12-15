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"Omicron Ocak Ayında Baskın Hale Gelebilir"

15.12.2021 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Omicron’un, bir ay içinde Avrupa’da baskın hale gelebileceğini söyledi. Leyen’in uyarısı, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus’un, Omicron’un “diğer varyantlarda görülmeyen bir hızla” yayıldığını açıklamasının ardından geldi

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Corona virüsünün yeni varyantı Omicron’un, bir ay içinde Avrupa’da baskın hale gelebileceğini söyledi. Leyen’in uyarısı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus’un, Omicron’un “daha önceki varyantlarda görülmeyen bir hızla yayıldığı” yönündeki açıklamasının ardından geldi.

Leyen, Avrupa Parlamentosu’nda bugün yaptığı açıklamada, Ocak ayının ortası itibariyle Omicron’un Avrupa Birliği ülkelerinde baskın variant olabileceği uyarısında bulundu. Leyen, bir taraftan da, 27 üyeli birlik içindeki 300 milyondan fazla nüfusun yüzde 66,6’sının tam doz Corona aşısı olduğunu hatırlatarak, Omicron’a karşı koruma sağlamaya yetecek kadar ek doz aşının da hazır olduğuna vurgu yaptı.

AB ülkelerinde şu ana kadar takviye doz aşı olanların sayısının 62 milyona ulaştığı belirtiliyor.

“Omicron önceki varyantlardan daha hızlı yayılıyor”

WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da dün Cenevre’de yaptığı açıklamada, Omicron’un “daha önceki varyantlarda görülmeyen bir hızla” yayıldığının altını çizerek, ülkelerin sağlık sistemlerinin bir kez daha ciddi bir yoğunluk içine girebilecekleri uyarsında bulundu.

WHO Başkanı, ilk olarak geçen ay Güney Afrika ve Hong Kong’da rastlanan Omicron varyantının birkaç hafta içinde 77 ülkede tespit edildiğine dikkat çekerek, bu varyantın şu an “dünyanın çoğunluğunda” yayılmaya başladığını söyledi.

Ghebreyesus, mevcut Corona virüsü aşılarının COVID-19 kaynaklı ölüm ve ciddi rahatsızlıkları önlemede çok az oranda etkisini kaybettiğini ancak aşıların hala “ciddi oranda etkili koruma” sağladığını savundu.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) dün yapılan açıklamada da, ülke genelinde tespit edilen yeni COVID-19 vakaları arasında Omicron varyantının oranının 4-11 Aralık tarihleri arasında yüzde 0,4’ten yüzde 2,9’a yükseldiği belirtildi.

Omicron ile ilgili şu ana kadar yürütülen birçok araştırmada, mevcut aşıların bu varyanta karşı koruma oranının önceki varyantlara kıyasla daha az olduğu sonucuna varıldı.

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