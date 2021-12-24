Omicron Sebebiyle Üç Bin Uçuş İptal Edildi

Omicron varyantı vakalarında görülen artış sebebiyle dünya genelinde Cuma sabahı itibariyle 3 binden fazla uçuş iptal edildi.

Flight Aware internet sitesine göre ABD havayolu şirketlerinden Delta Air Lines, Cuma günü yaklaşık 135 uçuşu iptal ettiğini açıkladı.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, uçuş rotalarının yeniden düzenlenmesi ve mürettebat değişiklikleri dahil olmak üzere tüm seçeneklerin tükenmesinin ardından, Omicron ve bazı bölgelerde kötü hava koşulları sebebiyle uçuşların iptal edildiği kaydedildi.

United Airlines da 170 uçuşun iptal edildiğini belirtti. Havayolu şirketi, “Omicron vakalarında bu hafta ülke genelinde görülen artış uçuş mürettebatımızı doğrudan etkiledi. Sonuç olarak ne yazık ki bazı uçuşları iptal etmek zorunda kaldık, etkilenen yolcuları havayoluna gelmeden önce bilgilendiriyoruz” dedi.

Avrupa’da üç büyük havayolu şirketi uçuşları iptal etti

Avrupa’da da üç büyük havayolu şirketi büyük ölçüde Omicron varyantına bağlı olarak görülen vakaların uçuş ekibini etkilemesi üzerine çok sayıda seferi iptal etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Merkezi Almanya’da bulunan Lufthansa, hastalık izni kullanan pilotların sayısında yaşanan artışın ardından seyahatlerin yoğun olduğu Noel tatili döneminde çok sayıda uzun transatlantik uçuşu iptal etti.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada tatil dönemi için destek ekiplerin olduğu; ancak hastalık izni kullanan personel sayısının fazla olması sebebiyle bunun da yeterli olmadığı belirtildi.

İngiltere ve İspanya karantina süresini kısalttı

İngiltere ve İspanya, personel sıkıntısının hafifletilmesi amacıyla çalışanların testi pozitif çıktıktan ya da virüse maruz kaldıktan sonra işe daha çabuk dönmeleri için Covid-19 karantina süresini kısaltma kararı aldı.

Delta Havayolları CEO’su Ed Bastian da Biden yönetimine benzer adımların atılması çağrısında bulundu, aksi takdirde havayolu seyahatinde aksaklıkların yaşanması riski olduğunu belirtti.

ABD ise Perşembe günü yalnızca sağlık sektörü çalışanları için karantina süresini kısaltma kararı aldı.

New York’ta Broadway gösterileri iptal

New York’ta bu hafta oyuncu ve sahne ekibinin Covid testlerinin pozitif çıkmasının ardından çok sayıda Broadway gösterisi iptal edildi.

New York’ta yeni yıl kutlamaları da ikinci kez pandemiden etkileniyor. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Times Meydanı’ndaki yeni yıl kutlamasına katılımın 15 bin kişiyle sınırlı olacağını söyledi.

ABD’de Omicron varyantı vakası ilk olarak Kasım ayında tespit edilmişti. Ülkedeki Covid vakalarının yaklaşık dörtte üçü Omicron varyantı. Doğu yakası kıyı şeridinde vakaların yüzde 90’ını Omicron varyantının oluşturduğu belirtiliyor.

ABD Afrika ülkelerine yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırıyor

ABD geçtiğimiz ay Omicron varyantı sebebiyle yürürlüğe giren Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamalarının 31 Aralık’ta kaldırılacağını açıkladı.

29 Kasım’da Güney Afrika, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambik ve Malawi’de bulunmuş ABD vatandaşı olmayan yolcuların ülkeye girişini kısıtlamıştı.

Beyaz Saray sözcüsü Kevin Munoz Twitter’dan yaptığı açıklamada kararı Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) tavsiyesi üzerine aldıklarını belirtti.

Munoz geçici seyahat yasağının bilim insanlarına yeni varyantın araştırılması için gereken zamanı kazandırdığını ve uygulanmakta olan aşıların varyantın etkisinin azaltılmasında etkili olduğu sonucuna varıldığını ifade etti, “Kısıtlamalar bize Omicron’u anlamamız için zaman verdi ve şu anda var olan aşıların özellikle de takviye dozların Omicron’a karşı işe yaradığını biliyoruz” ded

